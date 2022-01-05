Bursa'da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı

İHA

Bursa'da 50 metre yükseklikten uçan kamyonet sürücüsü kazayı hafif şekilde atlattı

Gemlik Hisartepe Mahallesi 108 evler civarında meydana gelen olayda, kapalı kasa kamyonet 50 metrelik toprak alandan uçtu. Araç içinde bulunanlar kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Hisartepe Mahallesi 108 Evler'in bahçesine, içinde 3 kişinin bulunduğu kapalı kasa kamyonet uçtu. Site sakinlerinin 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdiği kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazazedelere ilk müdahale olay yerinde yapılırken, bir kişi hastaneye götürüldü.
Kazanın oluş sebebi ile alakalı tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor
YEREL HABERLER Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması başlıyor
20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi
YEREL HABERLER 20 yaşındaki lise öğrencisi koronavirüse yenildi
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır: ‘’CHP İl Başkanı görevden alınmalı’’
YEREL HABERLER Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır: ‘’CHP İl Başkanı ...
Boyner binası Mart sonunda yıkılacak
YEREL HABERLER Boyner binası Mart sonunda yıkılacak
Güçlü alt yapı, sağlıklı gelecek Bursa'ya 600 bin metre yeni içme suyu hattı
YEREL HABERLER Güçlü alt yapı, sağlıklı gelecek Bursa'ya 600 bin ...
Harun Kavaklıdere Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Harun Kavaklıdere Karacabey Belediyespor’da
Yıldırım’da temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Yıldırım’da temizlik seferberliği
Başkan Yılmaz’dan esnafa ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan esnafa ziyaret
Tornavidalı gasp şüphelisini öldüren Enes, uluslararası ilişkiler okuyormuş
YEREL HABERLER Tornavidalı gasp şüphelisini öldüren Enes, ...
Acar: “Bilge sendikacı İnan’ı rahmetle anıyoruz”
YEREL HABERLER Acar: “Bilge sendikacı İnan’ı rahmetle anıyoruz”
Evinin çatısını yaparken düşüp öldü
YEREL HABERLER Evinin çatısını yaparken düşüp öldü
Bursa’da 3 katlı evinin çatısını tamir ederken yere düşüp hayatını kaybetti Evinin çatısını tamir etmek isterken canından oldu
YEREL HABERLER Bursa’da 3 katlı evinin çatısını tamir ederken yere ...
Evinin çatısını yaparken düşüp öldü
YEREL HABERLER Evinin çatısını yaparken düşüp öldü
AK Parti Kestel İlçe Başkanlığı’nda Murat Güloğulları dönemi
YEREL HABERLER AK Parti Kestel İlçe Başkanlığı’nda Murat Güloğulları ...
Nilüfer'de engellilere tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER Nilüfer'de engellilere tekerlekli sandalye
Bursa'da yoğun sis kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun sis kazaya sebep oldu
Karacabey Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor
YEREL HABERLER Karacabey Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin hayatını ...
Bursaspor, Fethi Sekin’i unutmadı
YEREL HABERLER Bursaspor, Fethi Sekin’i unutmadı
Osmangazi’nin dört bin yanında hizmet Yahşibey Bozkurt Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Osmangazi’nin dört bin yanında hizmet Yahşibey ...
1 yılda 178 engelli aracı tamir edildi
YEREL HABERLER 1 yılda 178 engelli aracı tamir edildi
BUTTİM’de hedef 100 ülkeye ihracat
YEREL HABERLER BUTTİM’de hedef 100 ülkeye ihracat
Bursa'da hırsızların meskeni olan mahalle polis ablukası altına alındı Hırsızların ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu metruk bina için polis ekipleri harekete geçti
YEREL HABERLER Bursa'da hırsızların meskeni olan mahalle polis ...
BESAŞ, kapasitesini yüzde 41 arttırdı Aralık ayında 7 milyon 434 bin 794 ekmek Bursalılarla buluştu
YEREL HABERLER BESAŞ, kapasitesini yüzde 41 arttırdı Aralık ayında 7 ...
Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 'Kakao' isimli köpeğin kurtuluşu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.