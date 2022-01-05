Minikler kedileri "ev"lendirdi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, minik öğrenciler, ‘Sokaktaki dostlarımız’ adı verilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kış aylarında üşüyen kediler için yüzü aşkın yuva yaptı.

Alitekin İlkokulu, kış aylarında soğuk hava şartlarından etkilenen sahipsiz kediler için takdir toplayan bir proje gerçekleştirdi. Okulun, 3A, 3B, 3C, 3D ve 2 B sınıflarda eğitim öğretimini sürdüren 150 öğrenci, öğretmenlerinin öncülüğünde kedi evleri yaptı.

‘Sokaktaki dostlarımız’ adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 100'den fazla kedi evi hazırlandı. Minik öğrenciler özenle hazırladıkları kedi evlerinin yağmur ve kar yağışından etkilenmemesi için naylonlarla kapladı. Etkinlik kapsamında öğrenciler örnek bir projeye imza atarken aynı zamanda; aile etkileşimi, birlikte takım çalışması ve atölye çalışması alanlarında da beceri kazandılar.

Minik öğrencilerin büyük projesi kapsamında hazırlanan kedi evleri, yayaların yürüyüşünü etkilemeyecek şekilde Orhangazi’nin muhtelif noktalarına yerleştirecek. Böylece sahipsiz kedilerin ilçenin her noktasında korunabilecekleri evleri olacak. Yağmur ve kardan korunacak kediler, hayvan sever vatandaşların bırakacağı mamalarla da beslenebilecek.

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