Bursa´da 20 yaşındaki genç Kovid-19´a yenildi



Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´da kronik astım hastası olan 20 yaşındaki Ahmet Bektaş (20), koronavirüsten hayatını kaybetti. Bektaş´ın, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş´ın yeğeni olduğu öğrenildi.

İznik ilçesi Çiçekli Mahallesinde oturan Ahmet Bektaş, 30 Aralık Perşembe günü rahatsızlanınca, İznik Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Kronik astım hastası olan Bektaş, muayenesinin ardından ilaç verilerek istirahat etmesi için evine gönderildi. Astım ilaçlarını kullanmasına rağmen hastalığı ilerleyen Ahmet Bektaş, ailesi tarafından 4 Ocak Salı günü tekrar İznik Devlet Hastanesi´ne götürüldü. PCR testi yapılan Bektaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Burada kalbi duran genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Bektaş´ın bu sabah gelen Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Ahmet Bektaş'ın cenazesi İznik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geçen yıl İznik İmam Hatip Lisesi´nden mezun olan ve üniversite sınavına hazırlanan Ahmet Bektaş´ın, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş´ın yeğeni olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2022-01-05 19:30:42



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