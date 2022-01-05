Bursa´da 20 yaşındaki genç Kovid-19´a yenildi

Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´da kronik astım hastası olan 20 yaşındaki Ahmet Bektaş (20), koronavirüsten hayatını kaybetti. Bektaş´ın, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş´ın yeğeni olduğu öğrenildi.
İznik ilçesi Çiçekli Mahallesinde oturan Ahmet Bektaş, 30 Aralık Perşembe günü rahatsızlanınca, İznik Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Kronik astım hastası olan Bektaş, muayenesinin ardından ilaç verilerek istirahat etmesi için evine gönderildi. Astım ilaçlarını kullanmasına rağmen hastalığı ilerleyen Ahmet Bektaş, ailesi tarafından 4 Ocak Salı günü tekrar İznik Devlet Hastanesi´ne götürüldü. PCR testi yapılan Bektaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Burada kalbi duran genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Bektaş´ın bu sabah gelen Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Ahmet Bektaş'ın cenazesi İznik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Geçen yıl İznik İmam Hatip Lisesi´nden mezun olan ve üniversite sınavına hazırlanan Ahmet Bektaş´ın, İznik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bektaş´ın yeğeni olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ
2022-01-05 19:30:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.