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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı

DHA

2 milyon değerindeki tarihi eşya hırsızlığında 2 kişi tutuklandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, tarihi evden 100 ila 400 yıl arasında tarihi geçmişe sahip 2 milyon TL değerinde eşya çaldıkları şüphesiyle yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Olay 25 Aralık 2021 tarihinde, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Camii Sokak üzerinde bulunan 2 katlı ahşap tarihi binada meydana geldi. Binadan toplamda 2 milyon TL değerinde, 3 adet 400 yıllık dokuma halı, 9 adet 100 yıllık tüfek, çok sayıda tarihi değeri olan eşya çalındı. Hırsızlıkla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ilçe genelindeki 100 adet güvenlik kamerasının görüntüsünü incelemeye aldı. Görüntülerden zanlıları tespit eden polis, 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, M.D. (34), M.S. (38) , E.Ç. (27), H.İ.Ç. (33) ve O.E. (32) yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda tarihi değeri olan eşya ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden M.D. ve O.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.Ç., M.S., H.İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-01-05 20:52:44

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