Kamyonet yayalara çarptı, 50 metreden site bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde alkollü sürücü Abdurrahman Usman'ın (34) direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce Cevdet Yılmaz ile eşi Nermin'e çarptı ardından da 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü. Kazada yaralanan 3 kişiden Nermin Yıldız yaşamını yitirdi.

Kaza, önceki gün 16.30 sıralarında Gemlik ilçesi, Hisartepe Mahallesi, 108 Evler bölgesinde meydana geldi. Abdurrahman Usman yönetimindeki 16 ZM 866 plakalı kapalı kasa kamyonet, alkollü olduğu belirtilen sürücüsünün direksiyon kontrolü kaybetmesi ile yolda yürüyen Cevdet Yıldız ile eşi Nermin Yıldız'a çarptı ardından da 50 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine uçtu.

Kamyonetin çarptığı çift yol kenarına fırlayarak yaralanırken, araç ağaçların arasında asılı kaldı. Olayı gören site sakinleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta mahsur kalan sürücü Abdurrahman Usman polis ve sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılırken, ekipler olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

KARI-KOCAYI ÖLÜM AYIRDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Nermin Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Cevdet Yıldız'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü Usman ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usman'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-01-06 08:39:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.