Gıdalarda raf ömrünü uzatan teknoloji BTÜ’den

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF), Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rasim Alper Oral’ın projesi TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Kemal Sarıoğlu ve Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Hüseyin Demircan’ın araştırmacı olduğu “Enkapsülatör Cihaz Sistemi Tasarımı ve Kapsül Üretim Optimizasyonu” başlıklı projede bir yüksek lisans öğrencisi de bursiyer olarak yer alacak.

Gıdalarda raf ömrünü uzatmak, besin değerini yükseltmek, olgunlaşma sürelerini kısaltmak gibi amaçlarla kullanılan enkapsülasyon teknolojisi son yıllarda gıdalarda çeşitliliği arttırmak ve doğallığı sağlamak gibi birçok fayda sağlayan ve giderek önem kazanan bir konu. Gıda sektöründe sağladığı birçok avantaj ve yarar nedeni ile gıda firmaları ve tüketicilerin enkapsülasyontalebinin artacağının öngörüldüğünü aktaran Doç. Dr. Rasim Alper Oral, “Enkapsülasyon; aktif materyalin duvar materyali tarafından çevrelenerek kapsül formunda kısmen veya tamamen izole edildiği fiziksel bir kaplama işlemi. Elde edilen kapsüller gıda, tarım, biyoteknoloji, tekstil, kimya, yem, tıp, veterinerlik gibi farklı alanlarda kullanılabiliyor.Bu doğrultuda düşük maliyetli, endüstriyel üretime uygun kapasitede ve özelliklerde olan bir enkapsülatör cihazının önemi de artıyor. İthal olarak temini sağlanan enkapsülatör cihazlarının maliyeti ise oldukça yüksek.Bizimproje kapsamında tasarladığımızenkapsülatör cihaz sistemi ile ise yüksek kapasitede kapsül üretimi mümkün hale gelecek ve dolayısıyla yerli üretim ve milli ekonomiye destek sağlamış olacağız.” dedi.

Tasarladıkları cihazın farklı boyutlarda kapsül üretim imkânı da sağladığını belirten Oral, “Cihaz, manyetik alanetkisi ile damlacıkların daha küçük boyutlarda üretilmesine elverişli olacak. Üretilen kapsüllerin her bir proses parametresinde eş boyutlu (uniform) olması önemli bir avantaj olarak değerlendirilebilir.Bununla birlikte akış hızı, frekans ve genlik parametrelerinin değiştirilebilmesine de olanak sağlayan yapısı ile farklı boyutlarda kapsül üretim imkânı mümkün hale geliyor.İlave olarak cihazda beslemenin bir manifolddan yapılabilmesinin yanı sıra her bir nozülün farklı bir rezervuardan beslenebilmesine uygun tasarlanabilecek.” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında tasarlanan enkapsülatör sistemi ile ilgili patent başvurusunda bulunduklarını ve ilk aşamanın geçildiğini belirten Oral, projenin başarı çıktıları ile çok daha büyük kapasiteli (pilot ve sanayi ölçekli) cihaz tasarımının önünün açılacağını ve gelecekte TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) projesi olarak da sürdürülebileceğinin altını çizdi.

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