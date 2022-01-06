Ünlü oyuncu Karacabey'in doğal güzelliklerini gezdi

Kuruluş Osman dizisinde Tekfur Roasette karakterini canlandıran oyuncu Yıldıray Şahinler, hafta sonunu Karacabey’in doğal güzellikleri ile iç içe geçirdi. Ailesiyle birlikte ilçeye gelen Şahinler, leylekle kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran balıkçı Adem Yılmaz’la da yan yana geldi. Şahinler, longozda sandal turuna ise hayran kaldı.

Özellikle İçerde dizisinde Alyanak karakteriyle büyük beğeni toplayan ve şimdilerde ise Kuruluş Osman Dizisinde Tekfur Rogatus’u canlandıran ünlü oyuncu Yıldıray Şahinler, ailesiyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirmek için soluğu Karacabey’de aldı. Şahinler’e bu ziyaretinde doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş rehberlik etti. Yıldıray Şahinler ailesiyle birlikte ilk olarak Eskikaraağaç Leylek Köyünde geldi. Burada yeni yapılan Yaren Leylek Anıtı önünde hikâyenin kahramanlarından Adem Amca ile buluşan Şahinler, ailece poz çekilmeyi de ihmal etmedi. Daha sonra Eskikaraağaç Leylek Köyünü dolaşan Şahinler kuş gözlemi yapmayı da ihmal etmedi.

Eskikaraağaç Leylek Köy Göl Evi, Issızhan gibi tarihi ve turistik mekanları da dolaşan Şahinler Karacabey’in gastronomi alanında da önemli bir yer olduğuna vurgu yaparak değindi. Özellikl et yemekleri konusunda dikkat çektiğinin altınız çizen Şahinler ikinci gün ise Karacabey Longozunu gezdi. Burada ailesiyle birlikte doğa yürüyüşü yapma imkanı bulan Şahinler, uzun zamandır ilgi duyduğu kuş gözlemciliği konusunda da pratik yaptı. Son olarak Karacabey Longozunda sandal turu yapan ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte doğayla iç içe bir hafta sonu yaşamanın mutluluğunu takipçilerine çektiği fotoğraflarla paylaştı.

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