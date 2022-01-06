Mardin'de çöp toplayan yaralı eşek, Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde



Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)MARDİN'de araç girmeyen dar sokaklarda çöp toplamakta kullanılan ve kötü bakım koşulları nedeniyle sağlığı tehlikeye giren yaralı eşeğe, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sahip çıktı. 'Dost' adı verilen eşek, Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi.

Artuklu Belediyesi tarafından kentte dar sokaklara araç girememesi nedeniyle çöp toplamakta kullanılan eşek, kötü bakım koşulları nedeniyle ölümün kıyısına geldi. Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) gelen ihbar sonrasında belediyeye giden gönüllüler, yetkililerle görüşüp, tedavisi ve bakımı için eşeği teslim aldı. 'Dost' adı verilen eşek, HAYTAP'ın Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi. Vücudunda açık yaraları bulunan ve tedavisine başlanan 'Dost', daha sonra burada sağlığına kavuştu.

'BİZE GELDİĞİNDE CİDDİ YARALARI VARDI'

Süreç ile ilgili bilgi veren HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir "Burada, daha önceden mağdur olan hayvanlarımız başta olmak üzere birçok dostumuza misafirperverlik yapıyoruz. Dost adındaki eşeğimiz, Mardin'de yıllarca çöp toplatılarak hayatını sürdürmüş ama artık zorlu duruma düşmüş. O nedenle burada. Amacımız; sadece Dost'a değil, Mardin'de çöp toplayan eşeklerin tamamına yardım edebilmek. Günümüz çağında ne yazık ki, bu şekilde hayvanlara ilkel şartlarda çöp toplatılmasını doğru bulmuyoruz. Dost, bize geldiğinde ciddi yaraları vardı. İlk müdahalesi yapılmıştı, buradaki hekimlerimiz tarafından da gerekli müdahaleler yapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde açık yaralar vardı. Ciddi anlamda yük taşıdığı için beli oyuk bir şekildeydi. Geldiği ilk günler çok asosyaldi. Bize karşı çok tepkiliydi fakat kısa sürede gösterdiğimiz sevgiyle aşıldı. Dost gibi mağdur olan birçok hayvan var. HAYTAP olarak Emekli Hayvanlar Çiftliği kurmamızın asıl sebebi de bu. En az kedi ve köpekler kadar diğer hayvanların da doğada mağdur olduğunu görüyoruz. Amacımız; büyükşehir belediyelerine bu şekilde bakım evlerinin yapılmasını sağlamak. Bu tarz yerlere her zaman ihtiyaç var. Kedi ve köpeği sokağımızda çok görüyoruz ama diğer hayvanları göremiyoruz. Sadece Dost değil aynı hikayede daha farklı olayları yaşayan hayvanlar da var" dedi.

'SEVGİYLE KÖTÜ DURUMU AŞTI'

Dost'un çiftlikte mutlu olduğunu belirten Demir, "Onların hayatlarının bir anda bu kadar değişiyor olmasını görmek gerçekten bizlere büyük mutluluk veriyor. En son gelen Dost da buraya büyük acılar içerisinde geldi. Yaşadıkları her halinden, gözlerinden belliydi. Kısa sürede doğru tedavi ve sevgiyle içindeki kötü durumu aştı. Şu anda koşuyor, oynuyor, bağırıyor. Kendini sevdiriyor. Bunu görmek gerçekten güzel bir mutluluk" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2022-01-06 11:42:43



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