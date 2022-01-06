Hafriyat kamyonunun damperi evin üzerine devrildi

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde boş arsaya çakıl boşaltan hafriyat kamyonunun damperi, yan taraftaki evin üzerine devrildi. Kazada, evin çatısı hasar gördü.
Selimiye Mahallesi Değirmen Sokak´ta dün saat 14.30 sıralarında bir firmanın iletişim alt yapısı işlerinde kullanılacak olan dolgu malzemesi, kamyonla bölgeye getirildi. Hafriyat kamyonu, çakılı boş arsaya boşaltırken damper sağ taraftaki müstakil evin çatısına devrildi. Duydukları gürültüyle büyük korku yaşayan aile panikle dışarı çıktı. Evin çatısında hasara yol açan kazada, yaralanan olmadı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2022-01-06 12:02:20
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