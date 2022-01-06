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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer Belediyesi Bursa’ya yeni bir yurt daha kazandıracak

İHA

Nilüfer Belediyesi Bursa’ya yeni bir yurt daha kazandıracak

Nilüfer Belediyesi, Bursa’ya yeni bir öğrenci yurdu daha kazandıracak.
Üniversite öğrencilerinin beslenme ve barınma gibi birçok ihtiyacına büyük destek veren Nilüfer Belediyesi, Konak Mahallesi’ndeki “Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun ardından şehre yeni bir kız öğrenci yurdu daha kazandıracak. Nilüfer Belediye Meclisi 2022 yılının ilk toplantısını önceki akşam gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığındaki toplantıda, yeni bir kız öğrenci yurdu yapılması karara bağlandı. Bu öğretim yılında üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığı Bursa’da yurt ihtiyacını karşılamak için çözüm arayışına giren Nilüfer Belediyesi, yer tahsisi yaparak yapişletdevret modeliyle kente yeni bir kız öğrenci yurdu kazandıracak.
Mecliste yapılan oylamada, 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti Nilüfer Belediyesi’ne ait 937 metrekarelik alanda, yapişletdevret modeliyle öğrenci yurdu yapılması oy birliğiyle karara bağlandı. Yaklaşık 120 kişi kapasiteli planlanan kız öğrenci yurdunda, tek kişilik, üç kişilik ve engellilerin kullanımına uygun odalar yer alacak. Gündem maddelerinin de görüşülüp karara bağlandığı Nilüfer Belediye Meclisi, yeni dönemin Denetim Komisyonu üyelerini de belirledi. Gizli oylamayla yapılan seçimde Dilber Dereli, Serkan Çalışkan, Tuğçe Savaş, Osman Uçar ve Ömer Faruk Altunal, Nilüfer Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyeleri oldu.

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