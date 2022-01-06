40 yıllık hasret sona erdi

Bursa’nın İznik ilçesinde 40 yıl önce son bulan el dokumacılığı, tezgâhların gelmesiyle tekrar başladı.

İznik Belediyesi ve S.S. İznik Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin teşebbüsleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi’nin destekleri ile temin edilen dokuma tezgâhları Derbent Mahallesinde faaliyete başladı. İznik Belediyesine ait bir bina Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından uygun hâle getirilerek bu iş için tahsis edildi. Bir yıl önce araştırma çalışmalarına başlanan ve faaliyetine başlayan el dokumaları atölyesini İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, S.S. İznik Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zeliha Peşte ziyaret etti. Burada Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi sorumlusu Mehmet Ünal’dan bilgi aldılar.

Derbentli kadınların dokuma tezgâhlarının gelmesiyle mutluluklarının gözlerinden okunduğunu belirten Başkan Mehmet Usta “Bugün Derbent ve İznik için önemli bir gün. 40 yıl sene evvel buralarda üretilen el emeği göz nuru el dokumaları bugün yeniden canlanıyor. Derbentli kadınlarımızın mutluluklarını gözlerinden görüyoruz. Bizler de mutluyuz. Burada belirli bir süre kurs alacaklar. Tezgâhlara alışıp üretime geçecekler. Bizler değerlerimize sahip çıkmak maksadıyla göreve geldiğimiz ilk günden bu yana unutulan değerlerimizi araştırıyor ve gün yüzüne çıkarıyoruz. Bir çok değerimizin coğrafî işaret tescil belgesini aldık. Derbent el dokumaları için de coğrafî işaret belgesi müracaat dosyamız hazır. Bunun da belgesini alarak bir dünya markası hâline gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Ben bu vesile ile buranın faaliyete geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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