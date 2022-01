Yıldırım’ın sessiz sakinlerine 7-24 hizmet Can dostları Yıldırım Belediyesi’ne emanet

Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında 8 bin 589 sokak hayvanını tedavi etti.

Can dostlarının beslenme, barınma ve tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla da sokak hayvanlarını sıcak yuvaya kavuşturuyor. 2019 yılından bu yana toplam 23 bin 357 hayvanı tedavi eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 bin 142 can dostunun da sahiplendirilmesine öncülük etti. 2021 yılında 8 bin 589 hayvanı tedavi eden ekipler, 731 sokak hayvanını sahiplendirdi. Sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturan ve sahiplendiren Belediye ekipleri ayrıca sahipsiz hayvanların beslenme faaliyetlerini de ihmal etmiyor. Ekipler, farklı noktalarda kurulan beslenme noktalarına her gün mama koyarak hayvanların beslenmesini sağlıyor.

Köklü bir medeniyetin ruhunu taşıyan Yıldırım’da, her canlıya değer verildiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Cumalıkızık Sahipsiz Hayvan Bakım Evi ve Tedavi Merkezimiz, can dostlarımız için 724 hizmet sunuyor. Son 1 yılda, 8 bin 589 hayvanı tedavi ederken, 731 sokak hayvanını da sahiplendirdik. Muhtelif cadde ve sokaklardaki uygun noktalara yıl içerisinde toplam 73 adet kedi evi bıraktık. Dağdaki kurdu, kuşu düşünen ve dert edinen bir medeniyetin temsilcileri olarak; şehrimizin sessiz sakinlerine gönlümüzü açıyoruz. Onların bize, bizim de onlara ihtiyacımız var. Yıldırım Belediyesi olarak çalışmalarımız artarak devam edecek. Bir hayvanı sahiplenerek sokaktan kurtarmak isteyen tüm hemşehrilerimiz, Cumalıkızık’taki Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Tedavi Merkezi’ne giderek veya 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi İletişim Merkezi’nden bilgi alabilirler” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.