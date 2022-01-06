-Yıldırım Belediyesi ve Yeşilay’dan sigarayı bırakma kampanyası

Yıldırım Belediyesi, daha sağlıklı bir Yıldırım için ‘Sigarayı bırakalım, birlikte sağlıkla çalışalım’ kampanyasını hayata geçirdi.

Yıldırım Belediyesi, sigara bağımlılığına karşı harekete geçti. Yıldırım Belediyesi ve Yeşilay iş birliğiyle ‘Sigarayı bırakalım, birlikte sağlıkla çalışalım’ adlı kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında, Belediye çalışanlarına sigaranın zararlarını anlatan broşür dağıtan ekipler, Belediye’nin hizmet binalarına afişler asarak bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Kampanya kapsamında düzenlenecek seminerler ile sigarayı bırakmanın yolları anlatılacak.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dünyada sigara bağımlılığından dolayı her yıl 8 milyona yakın insan ölüyor. Bizde Yıldırım Belediyesi olarak çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın ve gelecek nesillerin sağlığını önemsiyoruz. Bu maksatla ‘Sigarayı bırakalım, birlikte sağlıkla çalışalım’ adlı kampanyayı başlattık. Personelimize broşürler dağıtarak ‘Sigaranın zararları nelerdir?’, ‘Bağımlılık nedir?’, ‘Pasif içicilik nedir? ve doğru bilinen yanlışlar üzerine bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdik” diye konuştu.

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