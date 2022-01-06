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Büyükşehir ile toprak suyla buluştu Yenişehir köyleri Büyükşehir ile sağlıklı suya kavuştu

İHA

Büyükşehir ile toprak suyla buluştu Yenişehir köyleri Büyükşehir ile sağlıklı suya kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ tarafından Yenişehir’e yapılan içme suyu şebeke hatları sayesinde 10 köyde susuzluk sona erdi. Yapılan göletler sayesinde çiftçiler sulu tarım yapmaya başladı.
BUSKİ tarafından Yenişehir’de 71 mahallede yapılan yatırımlar ile ilçe sakinleri sağlıklı içme suyu ve alt yapıya kavuştu. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ tarafından Terziler köyüne yapılan gölet sayesinde 8 bin dönüm toprak suyla kavuştu. O bölgede ürünün deseni değişerek sebze ve meyve üretimine geçildi. Bunun dışında suyu olmayanlar köyler sağlıklı içme suyuna kavuştu. Alta yapı kanalizasyon içme suyu gibi birçok hizmet ilçemize kazandırıldı. Bursa Büyükşehir belediye başkanımız Alinur Aktaş ve BUSKİ yönetimine çitçimiz ve halkımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Dereköy Muhtarı Levent Nari, ”Eskiden suyun azlığından tankerler ile köyümüze su taşınıyordu. Yapılan yatırımlar ile bölgemizde bulunan birçok köyde su sorunu ortadan kalkarak bizler sağlıklı suya kavuştuk. Bu hizmetlerin yapımında bizlerin her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir belediye başkanımız Alinur Aktaş ve BUSKİ yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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