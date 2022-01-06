Sıvı yapıştırıcıyı su zannedip içti, hastanelik oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı kazârâ içen işçi hastanelik oldu.

Olay Yeniceköy Mahallesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Susayan işçi Tunay E. (43), su şişesindeki sıvı yapıştırıcıyı yanlışla içti. Fenalaşan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.

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