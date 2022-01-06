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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TIRSAN şasi üzerine PAKCS kapaklı damper satışa sunuldu

İHA

TIRSAN şasi üzerine PAKCS kapaklı damper satışa sunuldu

Hizmet yelpazesini 6 ilde, 17 ayrı noktada 750 kişilik ekibi ile sunan Koçaslanlar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, İzmir Kemalpaşa tesislerinde üretimi tamamlanan TIRSAN şasi üzerine PAKCS kapaklı damper ile, kaliteyi ve yol güvenliğini üst seviyede sunacaklarını belirtti.
“Yüklerinizi taşımak için sağlam bir sebebimiz var” diyen Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, “Koçaslanlar ailesi olarak ülkemiz, müşterilerimiz ve şirketlerimiz adına toplam fayda sağlamak sloganıyla çıktığımız yola, işin merkezinde müşteri memnuniyetini esas aldık. Çünkü bizim için başarı demek, yüzü gülen müşterilerdir. Müşterilerimizin satış ve satış sonrasındaki süreçlerde onların çözüm ortağı olmak temel prensibimizdir. Maksimum memnuniyet odaklı yaklaşımımızı günün şartlarına entegre edebilmek için teknolojiyi ve yenilikleri titizlikle takip ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını iyi analiz edip onların ihtiyaçlarına en doğru zamanda, en doğru biçimiyle cevap veriyoruz. Onların bizlerden bir ürün veya hizmet aldığında kafalarının ve gönüllerinin rahat olmasını sağlıyoruz. Güven inşa ediyoruz Ve bu güvene layık olmak için sorumluluklarımızın farkında olarak müşterilerimizle birlikte büyüyoruz. Bu anlayış ve sorumluluk ile İzmir’deki tesislerimizde kapaklı damper üretimine başladık. Bu kapaklı damperin alt şasi grubunu, 2006’dan beri kesintisiz bayiliğini yaptığımız TIRSAN şasi üzerine inşa ediyoruz. Kapaklı damper sektöründe en büyük sorun üretim süreçlerinde bir standardın olmamasıdır. Bu sebep de bizlerin bu yatırım içerisine girmemize neden olmuştur. PAKCS markası ile ürettiğimiz kapaklı damperin her bir parçası aynı standarttadır. Yedek parça ihtiyacı anında, müşteri herhangi bir parçasını talep ettiğinde aracın üzerine orijinal ekipman gibi kendisi montajını yapabilecek durumdadır. Bu özellik ihtiyaç anında aracın satış sonrasında daha hızlı onarım yapılmasına, daha az zaman hareketsiz kalmasına, yani ticari verimliliğine katkı sağlayacaktır. Yine bu üretimde yapmış olduğumuz iş modelinde, alt şasi grubundaki TIRSAN markasına yakışır kalitede üstyapı modelini uygulamaktayız. Burada yapılan kalıplar, kullanılan kaynak modelleri, saç birleştirme yöntemleri güncel yeniliklerle üretimimiz gerçekleşmektedir. Yine sektöründe ilk olarak kurmuş olduğu boya tesislerinde, 4 adet 16 metrelik kombine fırınlar ile kimyasal yıkama/ kumlama/ astarlama/boyama ile üretim safhasını tamamlamaktayız. Bu yöntem ile aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktayız. TIRSAN şasilerin kullanımı sebebiyle bu treyleri çeken araçlara sağlayacağı yakıt ekonomisi ile öne çıkan önemli unsurlardandır” diyerek, ürünün kullanıcılara hayırlı olmasını diledi.

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