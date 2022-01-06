DHA muhabirlerinin elinden bıçağı aldığı sanığın tahliye istemi reddedildi



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da bir süre birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi S.K.´yi (26), bıçak zoruyla kaçırmaya çalışırken DHA muhabirlerinin engel olduğu Tolgahan Toktaş'ın (26) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, "Efendim, iki çocuğum var. Perişan durumdalar. Annem onlara bakamıyor. Beni mümkünse bırakır mısınız" diyen Toktaş´a hakim, "Çocuklarını zamanında düşünecektin" diyerek tahliye talebini reddetti.

Olay, 31 Haziran'da Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Çiçek Caddesi'nde meydana geldi. Semra K., bir süre birlikte yaşadığı 2 çocuğunun babası Tolgahan Toktaş'ı şiddet gördüğü gerekçesiyle terk etti. Semra K.'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde ev tuttuğunu duyan Toktaş, kapısına dayandı. Toktaş, tartıştığı Semra K.´yi bıçak zoruyla evden çıkarıp taksiye bindirdi. Annesinin Akçağlayan Mahallesi'ndeki evine gitmek isteyen Toktaş'tan korkan taksi şoförü, aracı Çiçek Caddesi´nde durdurup aşağı indi. Bu sırada Semra K., Tolgahan Toktaş'tan kurtulmak için kendini dışarı attı. Fakat Toktaş buna engel oldu. Bu sırada olay yerinden geçen Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Derya Evren ve İsmail Hakkı Seymen, Toktaş'ın belindeki bıçağı fark etti. Olaya müdahale eden Evren, Semra K.'yi taksiden çıkarıp Toktaş'ın belindeki bıçağı aldı. Kameraman Seymen ise yaşananları kayıt altına aldı. Polise haber veren DHA muhabirleri, ekip gelene kadar da Semra K.'yi kendi araçlarına alarak korumaya çalıştı. Gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Toktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sanık Tolgahan Toktaş hakkında Bursa 12.´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'Konut dokunulmazlığını ihlali' 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Silahlı tehdit' 'Hakaret' ve 'Bilişim sistemine girme' suçlarından 15 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davaya bugün devam edildi. Toktaş'ın, cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, taraf avukatları ile sanığın yakınları hazır bulundu.

Tolgahan Toktaş´ın, daha önceki savunmalarını tekrar ettiği mahkemede söz alan avukatı, Semra K.´nin yurt dışına yerleştiğini ve çocuklarıyla ilgilenmediğini savunup, müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti. Tarafları dinleyen heyet, duruşmayı erteledi, Tolgahan Toktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bunun üzerine bir kez daha söz alan Toktaş, "Efendim, iki çocuğum var. Perişan durumdalar. Annem onlara bakamıyor. Beni mümkünse bırakır mısınız" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Çocuklarını şimdi değil, zamanında düşünecektin" diyerek tahliye istemini reddetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-01-06 17:41:05



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