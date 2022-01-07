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Sokağa bırakılan pitbullar ile dost oldu...Onların sokağa terk edilmesini istemiyor Bursa'da, petshoplardan alınıp sokağa terk edilen 700 köpeğe ev sahipliği yapan Her Eve Bir Pati Derneği Kurucusu Emre Demir, pitbull cinsi köpeklerin son zamanlarda sokaklara ve ormanlara terk edildiğini, aslında bu hayvanları insanların yırtıcı hale getirdiğini söyledi Her Eve Bir Pati Derneği Kurucusu Emre Demir: "Köpeğini kayıt altına almak istemeyenler sokaklara bırakıyor" "Bursa'da 300 bin sokak hayvanı var, istatistiklere göre bunun 5 bini kısırlaştırıldı"

İHA

Sokağa bırakılan pitbullar ile dost oldu...Onların sokağa terk edilmesini istemiyor Bursa'da, petshoplardan alınıp sokağa terk edilen 700 köpeğe ev sahipliği yapan Her Eve Bir Pati Derneği Kurucusu Emre Demir, pitbull cinsi köpeklerin son zamanlarda sokaklara ve ormanlara terk edildiğini, aslında bu hayvanları insanların yırtıcı hale getirdiğini söyledi Her Eve Bir Pati Derneği Kurucusu Emre Demir: "Köpeğini kayıt altına almak istemeyenler sokaklara bırakıyor" "Bursa'da 300 bin sokak hayvanı var, istatistiklere göre bunun 5 bini kısırlaştırıldı"

Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin bir çocuğa saldırması ile gündeme gelen ‘Bakılması yasak ırklar’ın kayıt altına alınması konusunda 14 Ocak olan son tarih yaklaşırken, uzmanlar aslında hayvanların saldırgan olmadığını, sahipleri tarafından bu hale getirildiğini açıkladılar. Petshoplardan alınıp sokağa terk edilen 700 köpeğe ev sahipliği yapan Her Eve Bir Pati Derneği Kurucusu Emre Demir, çok sayıda Pitbull köpeğine de baktıklarını belirterek, "Köpeğini kayıt altına almak istemeyenler sokağa bırakıyorlar. Burada suçu olan köpekten ziyade, ona bakan sahibidir" dedi. Demir'in barınakta pitbull köpeklerle dostluğu da dikkat çekti.
Tehlikeli köpek ırklarının çevredekilere zarar vermemesi için yeni kurallar devreye alındı. Sıkı tedbirleri uygulamaktan kaçanlar ise köpekleri sokağa bırakmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 7332 sayılı ’Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa ırklarına ek olarak American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmanın yasak olduğu kanunlarla netleştirildi.
Yürürlüğe giren genelge ile, 7332 sayılı kanun gereğince 14 Temmuz 2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş tehlikeli ırkların, 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınması kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına imkan tanınırken, bu sorumluluğu üstlenmek istemeyenler ise bu cins köpeklerini sokaklara, ormanlara bırakmaya başladı. Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanların kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacağı, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacağı yine yasa da yerini alırken, aykırı hareket edenlere ise 11 bin lira para cezası kesilecek. Aykırı harekete devam etmesi halinde ise idari para cezasının yanı sıra hayvanlara el konulacak.

"Saldırgan hale getirilmesi onun suçu değil"
Her Eve Bir Pati Derneği Kurucusu Emre Demir, yıllardır gönüllülük esasına göre sokakta dolaşan ev köpeklerini topladıklarını ve sahiplendirdiklerini belirterek, “Gaziantep’te yaşanan kötü olaydan sonra bizlerde çok mutsuzuz. Çünkü çok acı bir olaydı. Bu olayın iki sahipli pitbull tarafından yapılmış olması ve daha sonrasında bu olayın birçok sokak hayvanına da mal edilmesini de bizleri üzdü. Bizler de sokaklarda sürüler halinde köpekleri gezmesinden mutlu değiliz. Bizler de sahipli hayvanların kötü şartlarda bakılıp insanlara zarar vermesinde asla ve asla yana değiliz. Şunu da unutmamak gerekiyor. Burada suçlu olan köpekten ziyade, ona bakan sahibidir. Ne yazık ki yasaklı ırk olarak adlandırılan pitbull ve benzeri ırkların birçoğu özel istekler doğrultusunda alındığı ve kişisel zevkler uğruna üretildiği ve bakıldığı için bu hayvanlar yetiştirilme tarzlarından ötürü bu şekilde olabiliyorlar. Ama bu hayvanın suçu değil. Görmüş olduğunuz bu hayvan doğada zavallı şekilde bulunmuştu. Tedavi ettirildi ve bizlere geldi. Bu hayvanları sokağa bıraktığınızda sokakta yaşayacak durumları da yok. Çünkü bu hayata alışık değiller” dedi.

"Bursa'da 300 bin sokak hayvanı var, 5 bini kısırlaştırıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayvanlarla ilgili açıklamalarını da değerlendiren Demir, “Aslında Cumhurbaşkanımızın dediği şey, güvenilir, sıcak bakım evlerinin olmasıdır. Kısırlaştırma yapılarak, agresif köpeklerin korumaya alınarak rehabilite edilmesi gerekiyor. Ama maalesef birçok belediye bunu farklı noktaya çekerek direkt sokakta küpeli, aşılı köpekleri toplayarak maalesef barınağı bile olmadan birçok hayvanın kırsallara bırakıldığını hepimiz biliyoruz. Bundan da son derece üzgünüz. Bu bir çözüm değil. Biz bunu STK’lar olarak dile getiriyoruz. Kısırlaştırma bunun bel kemiğidir. Ne yazık ki kısırlaştırma yeteri kadar yapılmıyor. Bursa genelinde konuşmak gerekiyorsa, 3 milyon nüfusu olan şehrimizde 300 bin sokak hayvanı var. Biz ne yazık ki yılda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre 2020 yılında 5 bin sokak hayvanı kısırlaştırılmış. Baktığımızda bu rakam hiçbir şey ifade etmiyor. 35 sene sonra kısırlaştırma olmadığı takdirde bu daha da problem haline gelecek. Kentsel yapılaşma hızla büyüyor. Hayvan severler kadar sevmeyenler de olabiliyor. O yüzden bu şikayetler giderek artacaktır” ifadelerini kullandı.

"Heves uğruna alınan hayvanlar sokağa terk ediliyor"
Demir sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim tek beklentimiz biz sadece bugün değil, sürekli bunu dile getiriyoruz. Kısırlaştırma olması gerekiyor. Akan musluğun altına kova koyuyoruz ama biz sadece kovayı boşaltıyoruz. Ama musluğu baştan kapatmak herkesin aklına geliyor ama uygulama yok” diyerek konuşmasını sürdüren Demir, “Tüm belediyelerimizden, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kısırlaştırma ile ilgili kampanyalar başlatmasını istiyoruz. Sadece bu ırklar değil, petshoplardan satın alınmış birçok hayvanımız burada misafir ediyoruz. 700 üzerinde köpeğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu hayvanların burada olmasından bizler mutlu değiliz. Bunlar heves uğruna alınıyor ve sokaklara terk ediliyor. Dışarıda doğmadıkları için sokakta yaşamaları da çok zor” şeklinde konuştu.
Yasaklı ırklara çip takılması için 14 Ocak’a kadar sürenin olduğunu hatırlatan Demir, “Sahipleri hayvanlarını kısırlaştırdıktan sonra çip taktırıp Tarım ve Orman Bakanlığı’nda kayıt altına aldırabilirler. Bu sebepten ötürü çok fazla terk edildiğini görüyoruz. Herkese çağrımız, bu hayvanlarınızı terk etmeyiniz ve kayıt altına alınız. Bu çok zor bir şey değil” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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