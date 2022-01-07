Bisikletle kamyonete çarpan Resul: Ölmediğime dua ediyorum

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Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA´da, kamyonete arkadan çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Resul Ağbaş (16) yaralandı. Yerde yatarken ayağını hareket ettiremediğini söyleyen Ağbaş, "Ölmediğime dua ediyorum" dedi.

Kaza, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Resul Ağbaş´ın kullandığı elektrikli bisiklet, Hayati Takta (43) yönetimindeki 54 PE 611 kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen Ağbaş, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatarken sağlık görevlilerinin durumunu sorduğu Ağbaş, "Valla vuruverdim, ölmediğime dua ediyorum. Ayağımı hareket ettiremiyorum ama siz ellemeyin" dedi.

Ağbaş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Resul Ağbaş´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-07 10:31:15



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