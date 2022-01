Her biri 130 ton ağırlığında, Bursa'da dev montaj 130 tonluk dev kirişler böyle monte edildi Her biri 130 ton ağırlığındaki köprü kirişleri gece yarısı vinçlerle monte edildi Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Acemler Kavşağı’na nefes aldıracak projelerinden biri olan ve Hüdavendigar Mahallesi yönünden Acemler istikametine bağlantıyı sağlayacak köprünün her biri 130 ton ağırlığındaki ilk iki kirişinin montajı, ‘gece boyu devam eden çalışmalarla’ yapıldı. Dev vinçler yardımıyla yerinden kaldırılan köprü kirişlerinin montaji nefes kesti.

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da günlük ortalama yoğunluğun 180 bin araç civarında olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yüzde 1012 daha fazla yoğunluğun bulunduğu Acemler'deki trafiği rahatlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce Acemler Kavşağı bağlantı kollarında şerit genişletmesi yapan, Hayran Cadde ile Oulu Cadde’yi birbirine bağlayan tüp geçidi hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki trafiği doğrudan etkileyen Mudanya Kavşağı’ndaki çalışmalara hız verdi.

Mudanya Kavşağı’nda projelendirilen ve her iki yönden gelen araçların da ‘Acemler’e sapmadan’ Hayran Caddesi, Bursa Ali Osman Sönmez Hastanesi ve Hüdavendigar Mahallesi istikametine gitmelerine imkan tanıyan köprü ile bağlantı yollarındaki çalışmaları yaklaşık 1 yıl önce tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de köprünün ikinci ayağında montaj aşamasına geçti.

Gece boyu çalışma

Raylı sistemin enerji hatlarının üzerinde yer alan bağlantı köprüsünün montajı için 600 tonluk kule vinç getirildi. Avrupa’dan gelen ve Ankara’daki fabrikada işlenen özel çelik kirişlerin montajına gece saat 22.30’dan sonra başlandı. Toplam 580 ton çeliğin kullanıldığı köprünün gece boyu devam eden montaj çalışmalarında ilk iki kirişin işlemi tamamlandı. Kalan iki kirişin montajının ardından, ‘beton dökümü yapılarak’ köprü kullanılır hale getirilecek. Montaj tamamlandığında Odunluk, Dikkaldırım ve Beşevler yönünden gelen araçlar, ‘stadyumun yanından’ şehir merkezi yönüne bağlanmış olacak. Projenin ikinci etabında yapılacak bağlantı viyadüğü ile de yine bölgeden geçen araçların Mudanya ve İzmir istikametine doğrudan bağlantısı sağlanacak.

Sona yaklaştık

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da gece yarısı çalışma alanına gelerek, kiriş montajını izledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, zor ve riskli bir imalatın geride bırakıldığını belirterek, toplu taşımayı aksatmamak için çalışmaların gece yapıldığını vurguladı. Günlük 200 bini aşkın araç geçişi ile Acemler’in Bursa trafiğinin kilit noktası olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bölgedeki düğümleri çözmek için yoğun mesai harcıyoruz. Bu çalışmalardan biri de stadyumun yanındaki bağlantı köprüleri. Burada her biri 130 ton ağırlığında olan 4 ayrı kirişin montajı yapılıyor. 60 metre açıklıkla Bursa’nın en uzun metrajlı çelik kirişi diyebiliriz. Çalışmayı kısa sürede tamamlayıp, mart ayı gibi ulaşıma açmayı hedefliyoruz. Proje, aynı zamanda dikey bahçe uygulamalarıyla estetik olacak. Bahar aylarında hem görselliği ile hem trafiğe sunduğu alternatifle kentimize değer katacak” diye konuştu.

Hayran Caddesi’nin bölünmüş yol olarak genişletilmesi yönündeki mesainin devam ettiğini, yine İzmir yolu üzerindeki genişletme uygulamaları için kamulaştırmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Aktaş, Acemler’e nefes aldıracak çalışmalarla ilgili artık sona yaklaştıklarını sözlerine ekledi.

