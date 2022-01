Mahrukatçılar siteye kavuştu Mahrukatçı esnafından Dündar’a teşekkür plaketi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşa hizmet sunarken, ortak akıl ve doğru planlama ile güzel işlerin ortaya çıktığını belirterek, bu düşünceyle Bursa’nın dönüşüm ve gelişimine katkı sağladıklarını söyledi.

Başkan Dündar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Esnaf Buluşması’ programı çerçevesinde Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki yeni yerinde hizmet veren Bursa Mahrukatçılar Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Bursa Mahrukatçılar Derneği Başkanı İbrahim Kurt, modern bir sitenin inşa edilmesine verdiği destekten dolayı Başkan Dündar’a bir plaket takdim etti. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Akkaya, il ve ilçe yöneticileri ile belediye başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Dündar, mahrukatçı esnafıyla sohbet etti.

Geçmişi çok eskilere uzanan tarih şehri Bursa’nın, son yıllarda çok hızlı gelişen, değişen ve dönüşen bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Dündar, bu değişim ve gelişim doğrultusunda fiziki yapıların yanı sıra, vatandaşların yaşam ve alışkanlıklarının da değiştiğini belirtti. Dündar, “Bizler, göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren şehrimize değer katmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz bu alan, Mahrukatçılar Derneği Başkan ve yöneticileri, ilgili esnaf arkadaşlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte, ortak akılla geliştirdiğimiz projelerin ne kadar güzel, ne kadar doğru projeler olduğunun en güzel örneği. Sizlerin taşınması ile birlikte ortaya çıkan alanda da çalışmalara başladık. İnşallah, o alana güzel bir Millet Bahçesi yaparak, en kısa zamanda şehrimize kazandıracağız” dedi.

Doğru şekilde planlanıp yapılan her çalışmanın bir güzellik olarak ortaya çıktığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Yapılan her başarılı çalışma, o bölgenin gelişimini tetikliyor. Bazen yaşanan bir olay, bizlerin çalışmalarını yönlendirebiliyor. Kavaklı Mahallemizde yaşanan toprak kayması buna bir örnek olabilir. Üzücü olayın ardından bölgede başlattığımız kamulaştırma çalışmaları ile hasarlı binaları alarak, evliyalar şehri Bursa’nın manevî değerlerinden biri olan Üftade Hazretleri’nin türbesinin bulunduğu o bölgeyi yeniden düzenliyoruz. Binaları yıkarak o güzellikleri ortaya çıkartıyoruz. Bu güzellikleri sürdürmek için yaşadığımız mahallemize, şehrimize sahip çıkmamız lazım. Bizler, hizmetlerimizle bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı İrfan Akkaya da yaptığı konuşmada parti olarak her zaman esnaf ve vatandaşın yanında yer aldıklarını ifade ederek, “Esnafımızla sürekli bir aradayız. Onlarla birlikte istişarelerde bulunuyoruz. Onların sıkıntısı bizim sıkıntımız, esnafımızın derdi bizim derdimizdir. Esnafımızın sıkıntılarına çözümler üretebilmek adına düzenli olarak bu toplantıları düzenliyoruz” dedi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez de, parti olarak esnafın taleplerini dinleyip sorunlarına çözüm üretmek için ‘Esnaf Buluşması’ toplantıları düzenlediklerini ifade ederek, “Amacımız, daha güzel bir Osmangazi, daha güzel bir Bursa’yı inşa etmek. Bunu da inşallah el birliği ile sağlayacağız. Sizlerin sorunlarını dinlemek, ihtiyaç ve taleplerinizi dinlemek, sizlerle istişarede bulunmak için bir araya geliyoruz. Derdiniz, tasanız neyse onları öğrenmek, çözüm için neler yaparız onları konuşmak için sizlerle birlikteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son derece modern ve donanımlı olarak inşa edilen Mahrukatçılar Sitesi’nin yapımına verdiği destekler için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür eden Bursa Mahrukatçılar Derneği Başkanı İbrahim Kurt, “Bu sitemizin bizlere kazandırılmasında Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibinin çok büyük emeği var. Sağ olsun bizleri her zaman destekledi, her zaman yanımızda oldu. Bu güzel yere taşındık ve geçtiğimiz günlerde de ruhsatlarımızı aldık. Mahrukatçı esnafı adına, başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı da, böyle güzel bir tesisi Bursa’ya kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bursa Mahrukatçılar Derneği Başkanı İbrahim Kurt, ziyaretin sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a bir teşekkür plaketi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.