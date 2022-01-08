Bursa ağır vasıtanın yeni adresi Gemlik oldu

Bursa Ağır Vasıta'nın 13 bin metrekarelik yeni adresi, Bursa'nın Gemlik ilçesi oldu.

Uzun yıllardır DAF ve Tırsan bayiliğini başarıyla gerçekleştiren Bursa Ağır Vasıta, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla, taşımacılık sektörünün kalbi olan Bursa Gemlik’te hizmet vermeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin tam ortasında bulunan tesis, Gemlik Serbest Bölgeye, Gemlik Limanı’na, önemli yol güzargahlarına ve Türkiye’nin yeni otomobili olan TOGG yatırımına çok yakın konumda yer alıyor. 14 hol ile aynı anda 42 araca hizmet veren Bursa Ağır Vasıta, 3 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 13 bin metrekare alanda uzman ve çözüm odaklı çalışanlarıyla müşteri beklentilerini azami seviyede karşılıyor.

Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, "Yeni hizmet yerinde müşteriler için en yüksek kalitedeki ürünü, en kısa zamanda, en uygun satış fiyatı ile tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bursa Ağır Vasıta olarak DAF ve Tırsan markalarına yakışır bir şekilde güçlü bir hizmet ağına sahip olmayı, müşterilerimize operasyonel maliyetlerini düşürebilecekleri hizmetler sunmayı temel hedef edindik. Bizim için en önemli hedeflerden biri araçların en sorunsuz ve en yüksek performansta kalabilmelerini sağlamak. Bu sebeple satış sonrası ve servis hizmetimize büyük önem vermekteyiz. Yüksek hizmet kapasitemizi maksimum müşteri memnuniyeti ilkemizle birleştirerek ülkemiz ve müşterilerimize sağladığımız katma değer ile toplam fayda oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’de satış ve satış sonrası hizmet kalitelerini arttırarak bayi ağı ile birlikte büyümeye devam etmeyi planladıklarının belirten Uğur, “Gelişmiş lojistik sektörü ve inşaat alanındaki büyük yatırımlar, bulunduğu konum itibariyle Türkiye’yi Avrupa pazarının önemli bir bölgesi yapıyor. Biz de Bursa Ağır Vasıta olarak, uzun zamandır özenle yürüttüğümüz hizmet standartlarımız sayesinde her yıl pazar payımızı yükselterek sektörün önde gelen firmalarından olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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