Bursa'da ilginç olay: Parmağına 1 TL sıkıştı 1 liranın ortasındaki kısmı çıkardı, metal bölüm parmağına sıkıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da 1 liranın ortasındaki çıkardığı metal kısım parmağına sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Hastaneye giden çocuğun parmağındaki parayı itfaiye ekipleri çıkardı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mesleki kampüsünde meydana gelen olayda, lise öğrencisi Bedirhan Ç. (14), bir liranın ortasındaki metali çıkarıp, alyans haline gelen parayı yüzük parmağına geçirdi. Parayı çıkarmayı deneyen çocuk başarılı olamadı. Çıkarmaya çalışırken parmağı şişen çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, Bedirhan Ç.’nin parmağında sıkışan parayı keserek çıkardı. Parmağından para çıkarılan genç, pansumanın ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.