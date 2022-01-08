Sanatını sokaklarda icra ediyor Bursalı ressam birbirinden güzel resimlerini sokakta yapıyor

Bursa’da çocukluğundan beri sokaklarda resim yapan Ramazan Uysaloğlu, bazen bir cami bahçesinde, bazen çocuk parkında vatandaşların önünde resim çizerek bunları satıyor.

Hiçbir akademik resim eğitimi almayan Ramazan Uysaloğlu, 1986 yılında açılan, ancak çeşitli sebeplerle kapanan Ressamlar Sokağı'nda yetişti. 90’lı yıllarda sanatını sergileyen ustaların yanında onları izleyerek resim çizmeye başladığını söyleyen Uysaloğlu, yıllardır Bursa sokaklarında sanatını icra ederken, aynı zamanda çizdiği resimlerden para kazanıyor.

Resim sanatını yaşatmayı gaye edindiğini söyleyen Uysaloğlu, “Ressamlar Sokağı’nda yaklaşık 40 ressam arkadaşımız, ağabeylerimiz vardı. 2000 yılına doğru oradaki bazı ağabeylerimiz rahmetli oldu, bazıları kendi atölyelerini kurdu. Sokak dağılmış oldu. Ben açık havada resim yapmayı önemsiyorum. Gün ışığında, renkleri inceleyerek, insanların içinde, doğayı resimlerime yansıtmak için çabalıyorum. O an ruh durumum nasılsa, bu tablolarıma yansıyor. Kullandığım renkler o an olumlu ve olumsuz düşüncelerimden kaynaklanıyor. İnsanlar sanatı ve sanatçıyı seviyorlar, resimlerimi çizerken yaşadığım duyguları, sanat aşkını onlara geçirebilmek istiyorum. İnsanlar resim, müzik gibi sanatlara ilgi göstermedikleri için şiddete meyilli oluyorlar. İnsanlar sanata ne kadar önem verirse dünya o kadar güzelleşir” diye konuştu.

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