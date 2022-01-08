Çevreye duyarlı çocuklar, organik çilek yetişecek Belediye ve çocuklar 'sıfır atık' için el ele 'Atıklarınız Çilek Olsun' projesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük çevre hareketi 'sıfır atık' projesine Mustafakemalpaşa Belediyesinin desteği sürüyor.

Çevre bilincini yaymak, israfı önlemek için ilçe genelinde sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda başarılı çalışmalar yürüten Mustafakemalpaşa Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle örnek bir projeye imza attı. Hayata geçirildiği andan itibaren teşvik edici yönüyle de dikkat çeken projenin eğitimini ise Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu verdi.

Pilot uygulama niteliği taşıyan çalışmada ilk etapta 9 okul yer alırken Salihoğlu'ndan eğitim alan öğretmenler her atık çöp değildir fikrini öğrencilere uygulamalı öğretmenin yanı sıra, atıklardan oluşturulan kompost ile de çilek yetiştirecekler. 'Atıklarınız çilek olsun' adlı proje kapsamında organik atıkları ayrı toplamak, atık sahalarına gönderilmesini önlemek, çevre kirliliğini, küresel ısınmayı önlemek, kompost yapımını, çilek yetiştirilmesini öğretmek ve ilçe genelinde sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak ilkeleri yer alıyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bakanlığın belirlemiş olduğu kriterleri yerine getirerek Türkiye genelindeki sıfır atık belgesi almaya hak kazanan ilk belediyeler arasına adını yazdırdıklarını belirterek, "Geri dönüşüm ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizden sonra gelecek olan nesillere, kaynakları tükenmiş, yaşam şartları zorlaşmış bir dünya bırakamayız. Bu bilinçle 2017 yılında cumhurbaşkanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesi doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda çocukları ve gençleri daha çok önemsiyorum onların duyarlılıkları beni umutlandırıyor" dedi.

Pazaryerlerinden kaynaklanan meyve ve sebze atıklarını komposta dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Kanar, "Okullarımızda neden bu yapmasın. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte atıklarınız çilek olsun projemizi hayata geçirmek için buradayız. İlk etapta 9 okulumuzda gerçekleştirmeyi planladığımız projeyi tüm okullarımıza yayacağız. Çocuklarımız önce kompost üretecekler daha sonra ürettikleri kompost ile çilek yetiştirecekler ve afiyetle tüketecekler. Bizlerde onların hem çevre bilinci hem de sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandıklarını gözlemleyeceğiz. İki kurum arasında yapılan protokolün ardından projenin temelini oluşturan eğitimleri veren Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu hocamıza ve bu konuda bize destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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