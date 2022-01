Millet Mahallesi modern pazar alanına kavuştu

Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı 10 bin 333 metrekarelik Millet Mahallesi Pazar Yeri hizmete açıldı.

Yıldırım Belediyesi tarafından, GüllükMimar Sinan ve Piremir Kapalı Pazar alanlarının ardından ilçeye kazandırılan ‘Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’ yapılan törenle ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu. 10 bin 333 metrekarelik kullanım alanına sahip olan Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, bünyesinde 242 pazar tezgâhı, 105 araçlık otopark, ticaret alanları, satış birimleri, zabıta noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane, kadın ve çocuklara yönelik spor alanları bulunuyor. 2022 yılının açılışlarla dolu bir yıl olacağının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana imardan kentsel dönüşüme, yol çalışmalarından kültürel projelere kadar birçok önemli hizmeti ilçemize kazandırdık. Türkiye’ye örnek olacak bir kentsel dönüşüm projesine imza attık. Bunun yanı sıra Bursa’nın en büyük spor kompleksini gençlerimiz için ilçemize kazandırdık. Mimar Sinan Spor Kompleksi’ni de yeniliyoruz. Modern ve donanımlı bir kompleks olarak hizmete açacağız. Şehrin en güzel kütüphanesini gençlerimize sunduk. İlçemizin yeşil alan miktarını arttırmak için çalışıyoruz. Hedefi 1,5 milyon metrekare yeşil alan olarak belirledik. Büyükşehir Belediyemiz eliyle ilçemize Vakıf Bera Kent Parkı’nı kazandırdık. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının yapımını üstlendiği Gökdere Millet Bahçemizde çalışmalar sürüyor. Balaban Mesire Alanımızda çalışmalarımızı tamamladık. Cumalıkızık Mesire Alanında da çalışmaları başlattık. Büyük yeşil alanların yanı sıra, çocuklarımızın güven içinde oyun oynayabileceği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği 16 adet mahalle parkını da ilçemize kazandırdık. 26 adet mahalle parkımızı ise sil baştan yeniledik. İnşallah, yapımı devam eden ve planlanan çalışmalarımız da tamamlandığında Yıldırım’a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. Yıldırım için çalışıyoruz. Bu işlerimizi yaparken bizim en büyük güvencemiz birlik ve beraberliğimiz. Yaptığımız her işi istişare ederek yerinde inceleyerek yapıyoruz. Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak işleri hep beraber hayata geçireceğiz” dedi.

Yıldırım halkına vermiş oldukları bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, “Millet Mahallesi’nin en önemli ihtiyaçlarının başında kapalı ve modern pazar alanı geliyordu. Yıldırım Belediyesi olarak, hemşehrilerimizden gelen talepler üzerine onların güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapabileceği Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde çalışmaları nihayete erdirdik ve ilçe sakinlerimizin hizmetine sunduk. Haftanın bir günü sebze meyve, bir günü giyim pazarı olarak kullanılacak pazar alanını sadece alışveriş için değil aynı zamanda 724 hizmet verecek bir sosyal yaşam alanı olarak tasarladık. 10 bin 333 metrekare kullanım alanına sahip yerimizde haftanın kalan günlerinde hemşehrilerimize otopark hizmeti ve kadın ve çocuklarımız için spor hizmeti sunacağız. Esnafımızdan kadınlarımıza, çocuklarımızdan yaşlılarımıza toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarladığımız tesisimiz bölge sakinlerinin sosyalleşmesine ve yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak. Böylesi bir mekânı hizmete kazandırırken emek veren işçisinden, pazarcısına bütün emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Milletvekilleri adına konuşma yapan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, ”Bugün burada güzel bir tablo var. 7’den 70’e her yaştan insanımız burada. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Başkanımız göreve geldiği günden bu yana ilçemizde güzel bir farkındalık oluştu. Her hafta Yıldırım’da bir açılışımız var. Bu ülkeye, bu şehre, bu millete dair hedefleri, derdi olan, yılmayan, azimle çalışan bir belediye başkanımız var. Yıldırım’a hizmet etmek kolay değil. Senenin ilk haftasında bu güzel eserin açılışında bizleri buluşturan Oktay Yılmaz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bizim heyecanımız, bir derdimiz var. Nereye hizmet ulaştırırız, hangi ihtiyacı kapatabiliriz, sabahtan akşama kadar bunları düşünüyoruz. Oktay Başkanımız da bu doğrultuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Millet Mahallesi’ne kazandırılan pazar yeri hayırlı uğurlu olsun. Bu güzel çalışma için kıymetli Başkanımız Oktay Yılmaz’ı ve ekip arkadaşlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Başkan Oktay Yılmaz’la birlikte Yıldırım’ın önemli bir değişim geçirdiğini vurgulayan Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, “Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz’ın göreve gelmesiyle birlikte Yıldırım büyük bir ivme yakaladı. Bu başarının en büyük sırrı başkanımızın sorunları yerinde incelemesi ve doğru noktaya doğru hizmet götürmesi. Yıldırım’da fikirlerimiz alınıyor ve çalışmalar bu doğrultuda üretiliyor. Pazar yerinin başlangıcından hizmete açılış sürecine kadar her noktasında ortak fikirlerle hareket ettik ve ortaya her anlamıyla dört dörtlük bir eser ortaya çıktı. Bu eserin mimarı da Oktay Yılmaz Başkanımızdır” ifadelerini kullandı.

Açılış törenin ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman, AK Parti Bursa Miletvekilleri Refik Özen, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, 23’üncü Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Ali Kul, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Halil İbrahim Bozkurt, meclis üyeleri, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, mahalle muhtarları, pazar esnafı ve mahalle sakinleri ilk günü kurulan pazar alanını gezdi.

