Selahattin Taşdöğen ilk filmini İznik’te çekecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selahattin Taşdöğen ilk filmini İznik’te çekecek

İHA

Selahattin Taşdöğen ilk filmini İznik’te çekecek

“Çılgın Bediş”, “En Son Babalar Duyar” “Dürüyenin Güğümleri” “Çiçek Taksi” ve “Vizontele” gibi birçok projede rol alan Selahattin Taşdöğen, yapımcılığını üstlendiği ilk filmini İznik’te çekecek.
Oyuncu Selahattin Taşdöğen, profösyonel anlamda yapımcılığını üstlendiği ilk filmini çekmek için Bursa’nın İznik ilçesine geldi. İki gün boyunca yönetmen Ercüment Çavluer, senarist Mustafa Kabul ve yapım koordinatörü Recep Acar ile birlikte İznik’te bir dizi incelemelerde bulunan Taşdöğen, filmi ile ilgili gazetecilere bilgiler verdi. Taşdöğen açıklamasında, “Filmimizin ismi “Kayıp Yıllar”. Hazin bir hikayesi var, komedi değil. Öncelikle ters köşe yaptık, ağır dram, aynı zamanda da aksiyon. İznik’i seçmemizin sebebi, bakir bir yer. Mekan olarak çok iyi bir çok yer arayışına girdik, fakat film için biraz tarihi dokunun da olması gerekiyor. Sessiz ve sakin bir yer olması gerekiyor. İznik’te bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda “Sakin Şehir” (Cittaslow) ağına dahil edilmişti, bu da bizim için etkili oldu. Filmden bahsedersek mutlu bir ailemiz var, bu aile bir gün öylesine bir olay yaşıyor ki, kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Evlerinde baskın yiyorlar, yurt dışına kaçmak isteyen birkaç kişi ile arbede yaşanıyor. Beni vuruyorlar, eşimi öldürüyorlar ve dört yaşlarında olan kızımın olduğunu bilmiyoruz. O günden sonra kayıp. Aradan yıllar geçtikten sonra tesadüf bu ya, bir üniversitenin bilim kurulu evimizin olduğu coğrafyada araştırma yapmak için geliyor. Ve o ekibin içerisinde yıllar önce kaybolan kız da var. Olaylar bu şekilde gerçekleşiyor ve yine tatsız bazı olaylardan sonra film mutlu bir sonla bitiyor. Filmin çok can alıcı noktaları var. Onları söylemeyeceğim, orasını seyirciye bırakacağım. Onlar karar versinler. Bence çok güzel, on numara bir film olacak. Tiyatrodan ve sinemadan bana destek veren sürpriz arkadaşlarla biz bu işi gerçekleştireceğiz. Şimdilik isim vermeyeceğim, fakat prensipte anlaştığım çok arkadaşım var. Çok ünlü sürpriz arkadaşlarımın da katkıları olacak. Zengin bir oyuncu kadrosu ile seyirci karşısına çıkacağız. İznik beş medeniyete baş şehir olmuş, otantik çok güzel bir yer” dedi.
Yönetmen Ercümen Çavluer ise, “Kayıp Yıllar filmi gündeme geldiği zaman, ilk yaptığımız, masa başı çalışmada, kimler oynayacak ve nerede çekilecek, bu konu gündeme geldi. Bu filmin bizim için özel tarafı, yapım olarak ikimizin beraber olduğu ilk film. Dolayısıyla üzerine çok titiz bir çalışma yapıyoruz. Çünkü bizim kendi eserimiz olacak. Oyuncular konusunda bir çok çalışmalarımız oluyor. Ama mekan konusunda nerede çekileceği konusu gündeme geldiği zaman, Selahattin abinin söylediği ilk yer İznik oldu. Senaryoyu okuduktan sonra filmi en iyi görsel olarak anlatacağımız yerin İznik olduğunu söyledi. Ben daha önce İznik’e hiç gelmemiştim, fakat gezip gördüğümüzde filmimizi en iyi anlatacağımız yerin İznik olduğunu gördük. Gerçekten doğru bir tercih. İznik’in hem tarihî yerleri, hem coğrafî özellikleri, hem gölü, insanların bize karşı olan davranışları neticesinde, seyircilerin beğeni ile izleyeceği çok iyi bir dram ortaya çıkacak. Ama aynı zamanda aksiyon sahnelerinin de olduğu güzel bir film çekeceğiz. ve Türk halkının beğenisine sunucağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnegöl'de patates yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de patates yüklü kamyon devrildi; 1 yaralı
Bursaspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarı yönetimi istifaya davet etti
Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurdu
Gemlik’te silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gemlik’te silahlı kavga: 1 yaralı
TOFAŞ - Türk Telekom: 95-93
YEREL HABERLER TOFAŞ - Türk Telekom: 95-93
Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı
Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı
Gemlik’te silahla yaralama
YEREL HABERLER Gemlik’te silahla yaralama
Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen kamyonun altında kalan sürücü ağır yaralandı
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı
Gürsu Belediyesi'nde sosyal denge sevinci
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi'nde sosyal denge sevinci
Bursa Kestane Şekeri için coğrafi işaret denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Bursa Kestane Şekeri için coğrafi işaret denetimleri ...
Millet Mahallesi modern pazar alanına kavuştu
YEREL HABERLER Millet Mahallesi modern pazar alanına kavuştu
Çaylar Alper başkandan, sohbet gençlerden
YEREL HABERLER Çaylar Alper başkandan, sohbet gençlerden
Başkan Yardımcısı Şener: "Savunma sanayisinin en önemli üslerinden biri olmayı hedefliyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Yardımcısı Şener: "Savunma sanayisinin en ...
Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: 130 bin metal emekçisini mutlu edelim
YEREL HABERLER Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak: 130 bin metal ...
Uludağ’da yoğun sise rağmen pistlerde adım atacak yer kalmadı Uludağ’a günübirlikçiler akın etti
YEREL HABERLER Uludağ’da yoğun sise rağmen pistlerde adım atacak yer ...
Ankara'da matbaacılar ve kırtasiyeciler Meclis'te taleplerini sıraladı Milletvekilleriyle buluşan matbaacılar aldıkları teknolojik teçhizat ile her türlü makine ÖTV'sinin kaldırılması ve KDV'nin yüzde 8 oranına düşürülmesini talep etti
YEREL HABERLER Ankara'da matbaacılar ve kırtasiyeciler Meclis'te ...
Gençleşen Türküler’de 10’uncu yıl coşkusu
YEREL HABERLER Gençleşen Türküler’de 10’uncu yıl coşkusu
Acil servis böyle karıştı...Güvenlikçi küfrettiği gerekçesiyle hastaya böyle kafa attı Hasta yakınıyla özel güvenlik görevlisi birbirine girdi
YEREL HABERLER Acil servis böyle karıştı...Güvenlikçi küfrettiği ...
“Othello Sarayda” Amerika’dan sonra Nilüfer’de
YEREL HABERLER “Othello Sarayda” Amerika’dan sonra Nilüfer’de
Amerika'dan sonra Bursa'da sergilendi “Othello Sarayda” Amerika’dan sonra Nilüfer’de
YEREL HABERLER Amerika'dan sonra Bursa'da sergilendi “Othello ...
Bursa'nın 418 dönümlük yeni mezarlığına sıcak asfalt Kaliteli yollarla konforlu ulaşım
YEREL HABERLER Bursa'nın 418 dönümlük yeni mezarlığına sıcak ...
Mevlüt Çelik Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Mevlüt Çelik Karacabey Belediyespor’da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.