Selahattin Taşdöğen ilk filmini İznik’te çekecek

“Çılgın Bediş”, “En Son Babalar Duyar” “Dürüyenin Güğümleri” “Çiçek Taksi” ve “Vizontele” gibi birçok projede rol alan Selahattin Taşdöğen, yapımcılığını üstlendiği ilk filmini İznik’te çekecek.

Oyuncu Selahattin Taşdöğen, profösyonel anlamda yapımcılığını üstlendiği ilk filmini çekmek için Bursa’nın İznik ilçesine geldi. İki gün boyunca yönetmen Ercüment Çavluer, senarist Mustafa Kabul ve yapım koordinatörü Recep Acar ile birlikte İznik’te bir dizi incelemelerde bulunan Taşdöğen, filmi ile ilgili gazetecilere bilgiler verdi. Taşdöğen açıklamasında, “Filmimizin ismi “Kayıp Yıllar”. Hazin bir hikayesi var, komedi değil. Öncelikle ters köşe yaptık, ağır dram, aynı zamanda da aksiyon. İznik’i seçmemizin sebebi, bakir bir yer. Mekan olarak çok iyi bir çok yer arayışına girdik, fakat film için biraz tarihi dokunun da olması gerekiyor. Sessiz ve sakin bir yer olması gerekiyor. İznik’te bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda “Sakin Şehir” (Cittaslow) ağına dahil edilmişti, bu da bizim için etkili oldu. Filmden bahsedersek mutlu bir ailemiz var, bu aile bir gün öylesine bir olay yaşıyor ki, kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Evlerinde baskın yiyorlar, yurt dışına kaçmak isteyen birkaç kişi ile arbede yaşanıyor. Beni vuruyorlar, eşimi öldürüyorlar ve dört yaşlarında olan kızımın olduğunu bilmiyoruz. O günden sonra kayıp. Aradan yıllar geçtikten sonra tesadüf bu ya, bir üniversitenin bilim kurulu evimizin olduğu coğrafyada araştırma yapmak için geliyor. Ve o ekibin içerisinde yıllar önce kaybolan kız da var. Olaylar bu şekilde gerçekleşiyor ve yine tatsız bazı olaylardan sonra film mutlu bir sonla bitiyor. Filmin çok can alıcı noktaları var. Onları söylemeyeceğim, orasını seyirciye bırakacağım. Onlar karar versinler. Bence çok güzel, on numara bir film olacak. Tiyatrodan ve sinemadan bana destek veren sürpriz arkadaşlarla biz bu işi gerçekleştireceğiz. Şimdilik isim vermeyeceğim, fakat prensipte anlaştığım çok arkadaşım var. Çok ünlü sürpriz arkadaşlarımın da katkıları olacak. Zengin bir oyuncu kadrosu ile seyirci karşısına çıkacağız. İznik beş medeniyete baş şehir olmuş, otantik çok güzel bir yer” dedi.

Yönetmen Ercümen Çavluer ise, “Kayıp Yıllar filmi gündeme geldiği zaman, ilk yaptığımız, masa başı çalışmada, kimler oynayacak ve nerede çekilecek, bu konu gündeme geldi. Bu filmin bizim için özel tarafı, yapım olarak ikimizin beraber olduğu ilk film. Dolayısıyla üzerine çok titiz bir çalışma yapıyoruz. Çünkü bizim kendi eserimiz olacak. Oyuncular konusunda bir çok çalışmalarımız oluyor. Ama mekan konusunda nerede çekileceği konusu gündeme geldiği zaman, Selahattin abinin söylediği ilk yer İznik oldu. Senaryoyu okuduktan sonra filmi en iyi görsel olarak anlatacağımız yerin İznik olduğunu söyledi. Ben daha önce İznik’e hiç gelmemiştim, fakat gezip gördüğümüzde filmimizi en iyi anlatacağımız yerin İznik olduğunu gördük. Gerçekten doğru bir tercih. İznik’in hem tarihî yerleri, hem coğrafî özellikleri, hem gölü, insanların bize karşı olan davranışları neticesinde, seyircilerin beğeni ile izleyeceği çok iyi bir dram ortaya çıkacak. Ama aynı zamanda aksiyon sahnelerinin de olduğu güzel bir film çekeceğiz. ve Türk halkının beğenisine sunucağız” dedi.

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