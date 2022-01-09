Mudanya’da sosyal yaşam renklenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mudanya’ya kazandırılan ve bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağının da bulunacağı Aile Destek Merkezi’nde inşaat hızla sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi’nde bulunan ve Özel İdare’den Büyükşehir Belediyesi’ne geçen iki katlı binayı, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkmıştı. Özel İdare’den Büyükşehir Belediyesi’ne geçtikten sonra hiç kullanılmayan binanın yıkılmasının ardından yerine 370 metrekare taban alanı üzerine modern bir eğitim kompleksi projelendirildi. Bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi, Badem ve diyetisyen hizmetlerinin de verileceği Mudanya Aile Destek Merkezi’nde fiziki gerçekleşme yüzde 40’ı aştı.

Renk katacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ile birlikte temeli ağustos ayında atılan ve yaklaşık 4,3 milyon TL’ye mal olması beklenen projeyi yerinde inceledi. Zemin artı 3 kat olarak projelendirilen Aile Destek Merkezi’nin özellikle çocuklar, gençler ve kadınlar tarafından yoğun olarak kullanılacağını ifade eden Başkan Aktaş, “Burada hanımlarımız fitness salonundan diyetisyen bölümüne varana kadar tüm hizmetleri ücretsiz alacak. Yine hem ana kucağımız hem de BUSMEK ile Mudanya’nın sosyal hayatına değer katacak. Şu an inşaatta yüzde 40’lar seviyesini aştık. İnşallah haziran sonu bitirip, temmuz gibi de açmayı hedefliyoruz. Mudanya Aile Destek Merkezimiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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