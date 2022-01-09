Talaş yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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Bursa'da kontrolden çıkan talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinden iniş yapan sürücü O.N. (36) yönetimindeki 43 HP 827 plakalı talaş yüklü tır, kavşaktan dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı. Devrilen tırın dorsesindeki 20 ton talaş yola saçıldı.

Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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