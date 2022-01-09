Ekinlere zarar veren 33 domuz bir günde vuruldu

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Bursa’nın İznik ilçesinde bağ ve bahçelere zarar veren tam 33 domuz, avcılar tarafından bir günde vuruldu.

İznik Boyalıca, Orhangazi, Yalova, Karamürsel’den gelen 100 kişilik avcı ekibi, Boyalıca Tepesi mevkisinde yaban domuzu avına çıktı. Bağ ve bahçelere zarar veren tam 33 domuz, 1 günde avcılar tarafından vuruldu.

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