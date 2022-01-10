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Yakınları haber alamadı, itfaiye merdiveni ile girilen evinde uyurken bulundu

DHA

Yakınları haber alamadı, itfaiye merdiveni ile girilen evinde uyurken bulundu


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), kapıyı ve telefonunu açmayınca polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Evin açık penceresinden itfaiye merdiveni ile giren ekipler, Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu.
Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Hastane Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşayan Cemil Can Altınbaş'tan haber alamayan yakınları, komşuları arayarak yardım istedi. Altınbaş'ın kapısını çalan komşuları, sonuç alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi sevk edildi.
İTFAİYE DE ZOR ANLAR YAŞADI
Polisin de Cemil Can Altınbaş'a ulaşma çabası sonuçsuz kalınca 5'inci kattaki evin açık penceresinden girmeyi düşünen ekipler, itfaiyeden merdivenli araç desteği istedi. İtfaiye ekipleri, dar sokakta park edilen araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Polisin devreye girmesiyle park edilen araçlar kaldırıldı. Eve ulaşan itfaiye ekipleri, Altınbaş'ın oturduğu kata çıkıp, açık pencereden içeri girdi. Ekipler, Cemil Can Altınbaş'ı koltukta uyurken buldu. Yorgun olduğu için uyuyakaldığını ve zil sesini duymadığını belirten Altınbaş, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından evine döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-01-10 08:22:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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