Gemlik Belediyespor’da Uslu güven tazeledi

Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 5. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Kongrede mevcut başkan Durmuş Uslu Güven tazeledi. Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise yeni spor salonunun yaza hazır olacağını söyledi.

Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kongresi, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kongre’ye Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, başkan yardımcıları, daire müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sporcular, aileleri ve antrenörleri katıldı. Tek adaylı gerçekleşen kongrede Uslu oy birliği ile yeniden başkan seçildi.Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve belediye yönetimine, desteklerinden dolayı teşekkür eden Durmuş Uslu, “Gemlik Belediyespor Kulübü’yle hepimiz gurur duymalıyız. Kulübümüz, Türkiye’nin büyük spor kulüplerinden sonra en fazla branşta hizmet eden kulüplerinden birisidir. Bugün Gemlik Belediyespor Kulübümüzden çıkan ve Beşiktaş’a giden Yusuf Celayır, U16 Milli Takımımıza da seçildi. İlk iki maçında iki gol attı. 2024 Olimpiyatları’na hazırlanan Semanur Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında kulübümüzü temsil etmeye devam ediyor. Modern Pen tatlon Takımımızda bir Türkiye birincisi, bir Türkiye üçüncüsü, güreşte Türkiye birincisi, üçüncüsü ve beşincisi çıkardık. Atletizm’de pek çok başarı elde ettik. Futbolda iki takımımız ile Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettik fakat pandemi sebebiyle gidemedik” dedi.

Kulübü 780 bin lira borçla devraldıklarını söyleyen Başkan Uslu konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Göreve geldiğimizin ertesi günü icra geldi. Yönetim kurulumuz pes etmedi, belediye başkanımız ve daire müdürlerimiz arkamızda durdu. Bu gün bütün borçlarımızı temizlemiş olarak, alnımız ak ve gururlu bir şekilde karşınızdayız. Çok daha güzel işler yapmak istiyoruz. 15 milli, 700 lisanslı sporcumuz var. Yaz spor okullarında bin kişiye spor yaptırdık. Belediye Başkan Yardımcımız Bayram Demir, meclis üyemiz Tefik Kaldırım ve yönetim kurulu üyemiz Nurettin Birgül’ü rahmetle anıyorum.”

Uslu’dan sonra söz alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Nasıl gururluyum anlatamam. Nasıl büyük bir övünç içerisindeyim tahmin edemezsiniz. Bütün hocalarım ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Yaşı 7 ile 16 arasında olan 17 bin çocuğumuz var. Gemlik Belediyespor aracılığıyla 3 bin çocuğumuz sporla tanışma imkânı buldu. Diğer kulüplerimizle 7, 8 bin civarında çocuğumuz spor yapabiliyor. Her köşeye apartman yapmayı maharet sanmışız ama çocuklarımızı sanatla, sporla, kültürle buluşturacak alanları ihmal etmişiz. Rabbim nasip etmiş, her yetenekte kardeşimiz var. Biz biraz daha iyisini yaptığımızda, gençler çok daha iyisini yapacak. Semanur olimpiyatlarda yüzümüzü güldürecek. Beşiktaş’a giden kardeşimiz bir gün A Milli Takım’da oynayacak” diye konuştu.

Gemlik Belediyesi tarafından yapımı devam eden spor tesisinin yaz aylarında kullanıma hazır olacağını belirten Başkan Sertaslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bireysel sporların yapıldığı bir alanımız maalesef yok. Güreş, judo, tekvando, karate takımı da yetersiz şartlarda antrenman yapıyor. Bir müjde vereyim. Çok şükür genel kurula yetiştirdik. Biz, Bursa’nın en iddialı bireysel sporların yapıldığı salonunu açacağız demiştik. Sekiz ay bekletildik. Ruhsatı imzalandı. İnşaatına başlıyoruz. 400 yüz metrekarelik, dört salonun olduğu, beş sınıfta eğitim alabildiğiniz bir gençlik merkezi haline getireceğiz. Gemlik, çocuklarına övünmeye devam edecek.”

Gemlik Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Başkan Durmuş Uslu, Yönetim Kurulu (Asil): Şuayip Ünlü, Sedat Özer, Mahir Dağ, Cengiz Tümer, Sezgin Mutlu, Tuğan Büyükbaşaran, Erdinç Efeoğlu, Nimet Gündoğdu. Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Ustalar, Özlem Kılıç, Ahmet Dağ, Emir Ertem, Şakir Kutluay, Pelin Sarıkaya, Kezban Ataş, Yusuf Aygül, Erdinç Bekmezci. Denetim Kurulu (Asil): Fatih Uzun, Erol Coşkun, Murat Kayabaş. Denetim Kurulu (Yedek): Melike Öner, Zuhal Altıparmak, Tayfun Has."

