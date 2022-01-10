Gemlik'te Tır kayıt merkezini dağıttı, 3 Yaralı

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Gemlik'te bulunan Serbest Bölge tır bekleme sahasında meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir tır prefabrik binayı yıktı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kayıt merkezi olarak kullanılan prefabrik binaya çarpan yabanı plakalı tır, manevra esnasında konteynerin çatısını devirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve ambulas sevk edilirken, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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