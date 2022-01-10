Bursa'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Kestel ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına 12 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak'ta Kestel ilçesinde silahlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde 16 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 12 şüpheli, tehdit, gasp, adam kaçırma, kurşunlama, silahlı yaralama iddiasıyla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 mermi, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve 2 senet ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-01-10 10:38:16



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