Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN/ ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı şarampole devrildi. Kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri, saat 10.00 sıralarında Orhaneli ilçesi, Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı aldı. Ekipler, kazaya müdahale etmek için 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile yola çıktı. Olay yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN

2022-01-10 11:50:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.