Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü

Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN/ ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı şarampole devrildi. Kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri, saat 10.00 sıralarında Orhaneli ilçesi, Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı aldı. Ekipler, kazaya müdahale etmek için 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile yola çıktı. Olay yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN
2022-01-10 11:50:04
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