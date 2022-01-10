Başkan Kanar gazetecileri unutmadı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yerel ve ulusal basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya gazete ve radyo çalışanları, ulusal ajans temsilcileri ve köşe yazarları katıldı. Başkan Kanar, basın mensuplarının yapılan çalışmaların halka doğru ve zamanında iletilmesinde, başarıların alkışlanmasında, aksaklıkların daha hızlı giderilmesinde önemli bir görev üstelendiğini belirtti. Demokrasinin öznesi olan basının milletin ortak sesi olduğunu söyleyen Başkan Kanar, "Basın mensuplarının meselelerinin çözülmesi, haklarının iyileştirilmesi, hak ettikleri şartlara ve çalışma ortamlarına kavuşturulması, şüphesiz basınımızı daha da güçlü kılacaktır. Yöremizde yaşanan her türlü gelişmelerden anında haberdar olmamızı sağlamak adına özveriyle çalışan yerel basınımıza, kentimizin tanıtımı ve her açıdan gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızda daima yanımızda olmalarından dolayı içtenlikle teşekkür ederim. Özveriyle görevini yerine getiren, ulusal ve yerel gazete, televizyon ve radyolarda çalışan tüm basın mensuplarının, ulusal haber ajans temsilcilerinin ve internet medya çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlarken, tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve basın emekçilerine kolaylıklar diliyorum" dedi.

Mustafakemalpaşa’da 160 milyonluk dev yatırım hamlesiyle altyapı çalışmaları, Gençlik Merkezi, Kirmasti Deresi Projesi, AmfiTiyatro Aşevi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çalışmaları, GES gibi onlarca projenin yanı sıra 3 yıllık sürede yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Mehmet Kanar, programın ardından gazetecilere çeşitli hediyeler takdim etti.

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