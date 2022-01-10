Bursa Büyükşehir Belediyespor, Masa Tenisi Süper Ligi’nde 4 maçta 3 galibiyet elde etti

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Masa Tenisi Süper Ligi’nde 3. etap müsabakaları Konya’da oynandı.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi Takımı da oynadığı 4 maçta 3 galibiyet elde etti. 89 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçında Merit Grup Real Mardin’le karşılaşırken rakibini 40 mağlup etti. İkinci maçında Çorum Gençlik Spor’u 40 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü maçında 1955 Batman Belediyespor karşısında da 40’lık galibiyete ulaşırken, 3. etaptaki son maçında Fenerbahçe’ye 40 mağlup oldu. Böylece 3. etapta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligde 12 maçta 10 galibiyete ulaştı ve 22 puanla 3 sırada yer aldı. Masa Tenisi Süper Ligi’nde 4. Etap müsabakaları 56 Şubat 2022 tarihlerinde Bursa’da oynanacak.

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