Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel öldü (2)

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 personelin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit olduğu öğrenildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN

2022-01-10 12:14:22



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