Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (3) - Yeniden



Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN/ ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracı şarampole devrildi. Kazada personeller itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit yaşamını yitirdi.

Bursa´nın Orhaneli ilçesindeki itfaiye ekipleri, saat 10.00 sıralarında, Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı aldı. Ekipler, kazaya müdahale etmek için 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile yola çıktı. Olay yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit´in hayatını kaybettiği belirlendi.

'GÜNE ACI BİR HABERLE BAŞLADIK'

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Orhaneli yolundaki bir trafik kazasına müdahale etmek için giderken kaza geçiren 4 itfaiye personelimiz maalesef vefat etti. Sinan Amil, İsmail Kaya, Aydın Doğru ve Yunus Akşit`e Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaptığı paylaşımda, "Maalesef güne acı bir haberle başladık. Orhaneli yolunda bir trafik kazasına yetişmeye çalışırken kaza geçiren 4 itfaiyeci arkadaşımızı kaybettik. Rabbim kazada şehit olan Sinan Amil, İsmail Kaya, Aydın Doğru ve Yunus Akşit kardeşlerime rahmet eylesin. Başımız sağ olsun" dedi.FOTORĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN

2022-01-10 13:19:27



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