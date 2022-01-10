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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (4)

DHA

Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (4)


DRONLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza nedeniyle hayatını kaybeden 4 itfaiye personelinin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen itfaiye personelinin yakınları ve meslektaşları ise ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan kazanın olduğu bölge, dronla havadan görüntülendi. 
'ARKADAŞLARIMIZ GÖREV ŞEHİDİDİR'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kazanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Aktaş, "Öncelikle başımız sağ olsun. Gerçekten çok üzgünüz. 4 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailemizden 4 arkadaşımızı hakka uğurladık. Tabii Orhaneli ilçemizde yaklaşık 15-20 kilometre kala bir mesafede bir kaza haberi ekibimize iletiliyor ve arkadaşlarımız da kaza mahalline ulaşmak adına büyük bir gayretle yola çıkıyorlar ve tam da olay mahalline geldikleri anda kaza gerçekleşiyor. Açıkçası bu saatten sonrası sebep, neden, niçini sorgulamanın bir anlamı yok ama yere baktığımızda sıkıntılı bir yol değil. Geniş bir yol. Arabanın süratini arkadaşlarımızdan sorguladığımızda 48 kilometreyle kazanın gerçekleştiğini öğrendik. Araç hızlı değil. Yol, geniş bir yol. Belki bir miktar yağış olmasından kaynaklanan zeminde bir kayganlaşma söz konusu olabilir. Bilemiyoruz, vakit, saat gelmiş. Nihayetinde de kaza gerçekleşmiş. Gerçekten çok üzgünüm. Hepsi pırıl pırıl 4 arkadaşımız. Hepsi ekibimizin önemli adamlarından. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Acımız büyük. Bir kazaya müdahale etmek adına 4 evladımızı maalesef burada şehit verdik. Ben öyle kabul ediyorum. Arkadaşlarımız görev şehididir" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN
2022-01-10 13:56:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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