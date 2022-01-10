Husumetlisini bacaklarından bıçakladı

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´da Orhan S. (30) aralarında husumet bulunan Adem K.´yi (36), bacaklarından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi´nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Adem K. ile Orhan S. cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Orhan S., girdiği bir iş yerinden aldığı bıçakla Adem K.´yi bacaklarından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adem K. ve darp sonucu yaralanan Orhan S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-01-10 17:34:11



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