Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti (2)

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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PSİKİYATRİ SERVİSİNDE GÖZLEM ALTINA ALINDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sevgilisiyle tartıştıktan sonra bıçakla sokakta park halindeki 13 aracın lastiklerini kesen, bazı araçları çizip birinin kaputuna da adının ve soyadının baş harflerini kazıyan Emre U. (32), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre U., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Emre U.'nun Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde 5 hafta gözlem altında tutulmasına karar verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-01-10 23:00:10



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