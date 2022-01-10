Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti (2)

DHA

Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti (2)


PSİKİYATRİ SERVİSİNDE GÖZLEM ALTINA ALINDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sevgilisiyle tartıştıktan sonra bıçakla sokakta park halindeki 13 aracın lastiklerini kesen, bazı araçları çizip birinin kaputuna da adının ve soyadının baş harflerini kazıyan Emre U. (32), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Emre U., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Emre U.'nun Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde 5 hafta gözlem altında tutulmasına karar verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-01-10 23:00:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

13 aracın lastiklerini kesen şahıs psikiyatriye sevk edildi
YEREL HABERLER 13 aracın lastiklerini kesen şahıs psikiyatriye sevk ...
Dedesiyle cadeden geçerken otomobilin çarptığı Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada  
YEREL HABERLER Dedesiyle cadeden geçerken otomobilin çarptığı ...
Dedesiyle cadeden geçerken otomobilin çarptığı Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada  
YEREL HABERLER Dedesiyle cadeden geçerken otomobilin çarptığı ...
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Kahreden anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Kahreden ...
Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında ...
Bursa'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)
Mudanya esnafı sandık başına gitti
YEREL HABERLER Mudanya esnafı sandık başına gitti
Husumetlisini bacaklarından bıçakladı
YEREL HABERLER Husumetlisini bacaklarından bıçakladı
8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen Çiğdem'in sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER 8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen ...
8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen Çiğdem'in sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER 8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen ...
8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen Çiğdem'in sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER 8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen ...
İnegöl Kent Müzesi 13 yaşında
YEREL HABERLER İnegöl Kent Müzesi 13 yaşında
Bursa için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Bursa için fırtına uyarısı
AK teşkilatlar yeni üyelerle gücüne güç katıyor
YEREL HABERLER AK teşkilatlar yeni üyelerle gücüne güç katıyor
Kaçak avcılara denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Kaçak avcılara denetimler devam ediyor
Esnaf sandık başına gitti
YEREL HABERLER Esnaf sandık başına gitti
Başkan Gürkan, Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik etti
Başkan Özkan’ın başkent çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Özkan’ın başkent çıkarması
Yıldırım’da 2021 yılında 8 bin 496 kişiye yeni iş
YEREL HABERLER Yıldırım’da 2021 yılında 8 bin 496 kişiye yeni iş
Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (4)
YEREL HABERLER Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel ...
Ziraî öğretimin 176. yılı BUÜ’de kutlandı
YEREL HABERLER Ziraî öğretimin 176. yılı BUÜ’de kutlandı
Yıldırım’dan öğrencilere YKS provası Yıldırım Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlerin gerçek seviyelerini tespit etmeleri için deneme sınavı düzenledi
YEREL HABERLER Yıldırım’dan öğrencilere YKS provası Yıldırım ...
Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (4)
YEREL HABERLER Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel ...
Başkan Aktaş facia yerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Pırıl pırıl 4 arkadaşımızı kaybettik"
YEREL HABERLER Başkan Aktaş facia yerinde Büyükşehir Belediye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.