(Özel) Türkiye'de en çok bu bölgede bulunuyor.. Tam 40 tanesini keşfetti Şelale avcısı öğretmen, 10 yıl boyunca dağları, tepeleri, ormanları dolaştı. İlçesindeki 40 şelaleyi keşfetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Türkiye'de en çok bu bölgede bulunuyor.. Tam 40 tanesini keşfetti Şelale avcısı öğretmen, 10 yıl boyunca dağları, tepeleri, ormanları dolaştı. İlçesindeki 40 şelaleyi keşfetti

İHA

(Özel) Türkiye'de en çok bu bölgede bulunuyor.. Tam 40 tanesini keşfetti Şelale avcısı öğretmen, 10 yıl boyunca dağları, tepeleri, ormanları dolaştı. İlçesindeki 40 şelaleyi keşfetti

Senelerdir ormanları adım adım gezen Bursalı öğretmen, 10 yılda görev yaptığı ilçede 40 tane şelale keşfedip, bunları bütün dünyaya tanıttı. Birbirinden heyecan verici muhteşem güzellikteki şelaleleri kayıt altına alan Ahmet Yordam, tahrip edilmemesi için de buraların adresini paylaşmıyor.
Mustafakemalpaşa ilçesinde 30 yıldır öğretmenlik yapan Ahmet Yordam, tam bir tabiat tutkunu. Hafta sonları boş zamanlarını ilçenin ormanlarında geçiriyor. Buralarda gezerken, kimsenin görmediği şelaleleri keşfediyor. Keşfettiği şelalelerin görüntü ve fotoğraflarını çekiyor. İlçenin dağlarında 10 yıldır dolaşarak 40 şelaleyi belgelemeyi başardı.
Mustafakemalpaşa ilçesinin şelale bakımından çok zengin olduğunu keşfeden öğretmen, ortaya çıkarılması gereken yüzün üzerinde şelale olduğunu tahmin ediyor. Ahmet Yordam, bu güzellikleri de ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Yordam'ın çektiği bir birinden güzel şelalelerin fotoğraflarını görenler hayranlıklarını gizleyemiyor. Öğretmen, şelaleler tahrip edilmesin diye çoğunun yerini kimseye söylemiyor. Bu zamana kadar 40 şelaleyi keşfeden öğretmen, daha keşfedecek yüzün üzerinde şelale olduğunu söyledi.
Türkiye'deki en fazla şelalenin Mustafakemalpaşa ilçesinde olduğunu tahmin ettiğini anlatan Ahmet Yordam, "10 yıldır görev yaptığım ilçemdeki şelalelerin çekimini yapıyorum. Amatör olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Üniversitede ayrıca fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü bitirdim. Görev yaptığım ilçenin ormanlarını dolaşırken çok fazla şelale olduğunu gördüm. Bu şelaleleri herkes görsün diye tek tek fotoğraf ve görüntülerini çektim. Tahminlerime göre Türkiye'nin en fazla şelalesi Mustafakemalpaşa ilçesinde. Bu şelalelerin bir kısmı mevsimlik, bir kısmı ise sürekli akıyor. Bu şelaleler kayın ormanlarının olduğu bölgelerde sonbaharda çok güzel görüntüler ortaya çıkarıyor. Kışın kar yağdığında daha güzel manzaralar oluyor. Sadece benim keşfettiğim çok sayıda şelale var. Bu şelalelere ismini biz verdik. Bu bölgede daha yüzün üzerinde şelale olduğunu tahmin ediyorum. Sadece ben 10 yılda 40 şelalenin fotoğraf ve görüntüsünü çektim" dedi.
Doğa tutkunu Yağmur Uslu ise, "İlçemizde çok sayıda şelale var. Ben de bildiklerimi sık sık geziyorum. Her biri birbirinden güzel. Ahmet hocam dağlarda gezerek bunları bir bir ortaya çıkarıyor. Kendisine minnettârız" şeklinde konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da yangın faciası: 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti İznik ilçesinde elektrikli battaniyenin sebep olduğu yangına uykuda yakalanan yaşlı adam kurtarılamadı
YEREL HABERLER Bursa'da yangın faciası: 85 yaşındaki adam hayatını ...
Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti (2)
YEREL HABERLER Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların ...
Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti (2)
YEREL HABERLER Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların ...
13 aracın lastiklerini kesen şahıs psikiyatriye sevk edildi
YEREL HABERLER 13 aracın lastiklerini kesen şahıs psikiyatriye sevk ...
Dedesiyle cadeden geçerken otomobilin çarptığı Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada  
YEREL HABERLER Dedesiyle cadeden geçerken otomobilin çarptığı ...
Dedesiyle cadeden geçerken otomobilin çarptığı Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada  
YEREL HABERLER Dedesiyle cadeden geçerken otomobilin çarptığı ...
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Kahreden anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Kahreden ...
Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında ...
Bursa'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)
Mudanya esnafı sandık başına gitti
YEREL HABERLER Mudanya esnafı sandık başına gitti
Husumetlisini bacaklarından bıçakladı
YEREL HABERLER Husumetlisini bacaklarından bıçakladı
8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen Çiğdem'in sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER 8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen ...
8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen Çiğdem'in sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER 8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen ...
8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen Çiğdem'in sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER 8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen ...
İnegöl Kent Müzesi 13 yaşında
YEREL HABERLER İnegöl Kent Müzesi 13 yaşında
Bursa için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Bursa için fırtına uyarısı
AK teşkilatlar yeni üyelerle gücüne güç katıyor
YEREL HABERLER AK teşkilatlar yeni üyelerle gücüne güç katıyor
Kaçak avcılara denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Kaçak avcılara denetimler devam ediyor
Esnaf sandık başına gitti
YEREL HABERLER Esnaf sandık başına gitti
Başkan Gürkan, Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik etti
Başkan Özkan’ın başkent çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Özkan’ın başkent çıkarması
Yıldırım’da 2021 yılında 8 bin 496 kişiye yeni iş
YEREL HABERLER Yıldırım’da 2021 yılında 8 bin 496 kişiye yeni iş
Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel hayatını kaybetti (4)
YEREL HABERLER Göreve giden itfaiye aracı devrildi: 4 personel ...
Ziraî öğretimin 176. yılı BUÜ’de kutlandı
YEREL HABERLER Ziraî öğretimin 176. yılı BUÜ’de kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.