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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe ‘Junioshow’ heyecanı

İHA

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe ‘Junioshow’ heyecanı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün çatı kuruluşu olan Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (BEKSİAD) ziyaret etti.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ile birlikte BEKSİAD’ı ziyaret etti. Derneğin Aralık ayında yapılan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldız ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Burkay BEKSİAD’ın çalışmaları ve sektördeki gelişmelere ilişkin bilgi aldı. BEKSİAD Dernek Binası’nda yapılan toplantıda Junioshow Fuarı, URGE projeleri ve yeni dönemde yapılacak ortak çalışmalara ilişkin de istişarelerde bulunuldu.
Üretimin yüzde 80’i Bursa’da
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, bebe ve çocuk konfeksiyonunun Bursa ve Türkiye ekonomisi için önemli bir sektör olduğunu söyledi. Sektörün Türkiye’deki toplam üretiminin yaklaşık yüzde 80’inin Bursa’da gerçekleştirildiğini anımsatan Başkan Burkay, “Önceleri tek bir pazara bağlı olan sektörümüz bugün 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bunun yanında Bursa sektörde moda ve tasarımın, trendlerin belirlendiği önemli bir konuma yükseldi. Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürüttüğümüz URGE projeleri, yurt dışı fuar organizasyonları ve alım heyetleri ile sektör temsilcilerimizin yapmış olduğu çalışmalar bu başarıda çok etkili oldu.” diye konuştu.
Junioshow Fuarı’nın geniş katılımlı alım heyetleri ile birlikte uluslararası niteliğe kavuştuğunu belirten Başkan Burkay, “Bu sene sektör paydaşlarımızın güçlü desteğiyle fuarımızı 9. kez düzenleyeceğiz. Yılda bir kere ile başlamıştık, şu anda senede iki kez fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Junioshow, sadece yakın coğrafyanın değil sektörde dünyanın buluşma merkezi haline geldi. Diğer taraftan önümüzdeki süreçte firmalarımızı ortaüst segmentte de dünyada söz sahibi haline getirmeyi hedefliyoruz. Tasarım, inovasyon ve markalaşma alanlarında sektörümüzü destekleyecek önemli adımlar atacağız. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün geleceğine umutla bakıyoruz.” şeklinde konuştu.
“BTSO’nun rehberliği çok önemli”
BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün genç bir sektör olduğunu ifade eden Yıldız, sektörün gelişimi noktasında iyi bir mihmandara ihtiyaç duyduğunu belirterek, “BTSO son 8 yıllık dönemde sektörümüze en iyi şekilde bu mihmandarlık görevini yerine getiriyor. Odamızın destekleri gerçekten çok önemli. Geçmişte fuar organizasyonları denedik, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme çabalarımız oldu ama önümüzde net bir yol haritası olmadığı için açıkçası başarılı olamadık. BTSO’nun destekleriyle birlikte Junioshow Fuarı’mız çok başarılı bir yapıya kavuştu. Sadece Bursa değil tüm sektör tarafından beklenen bir fuar haline geldi. URGE projelerini de tek başımıza başarmamız mümkün değildi. Şu anda sektörümüzde 4. URGE projemiz onaylandı. BTSO’nun rehberliği ve yol göstericiliği gerçekten çok önemli. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.
Bu sene 9.’su düzenlenecek Junioshow Fuarı’ndan da umutlu olduklarını kaydeden Yıldız, “Sektörümüz dünyanın dört bir yanına yaptığı ihracatla Bursa’mızın adını yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Panama’dan Guatemela’ya kadar çok az bilinen pazarlara dahi ihracat yapıyoruz. Junioshow Fuarı’na gelecek alım heyetleri ile yeni işbirliklerine imza atacağımıza inanıyoruz.” dedi.
12 Ocak’ta kapılarını açıyor
Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı (Junioshow), iki yıl aradan sonra 70 ülkeden 1000'den fazla yabancı iş insanının katılımıyla 12 Ocak’ta (Yarın) kapılarını açacak. BTSO ve TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından, BEKSİAD işbirliğinde düzenlenen fuar 4 gün sürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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