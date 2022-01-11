Bursa Emniyet Müdürü şehit aileleriyle birlikte "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

"O şaka tapulu malım değil!"

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehit aileleri ve yakınlarıyla birlikte teröristlerin kurduğu hain pusu sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam hikayesini konu alan "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi.

Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve eşi Feriha Aslan; 150 şehit aile ve yakını, emniyet personeli, basın mensupları ve vatandaşlarla birlikte Eren Bülbül ve Astsubay Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam hikayesini konu alan "Kesişme; İyi Ki Varsın Eren" filmini izledi.

Suryapı Alışveriş Merkezi’ndeki gösterimde şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.