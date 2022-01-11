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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan, MHRS randevuları için duyarlılık çağrısı

İHA

Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan, MHRS randevuları için duyarlılık çağrısı

Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, MHRS randevuları hakkında açıklamalarda bulunarak, hastalara randevularına gelememeleri durumunda iptal ettirmeleri çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında başlatılan Merkezi Hastane Randevu Alma Sistemi olan MHRS uygulaması ile vatandaşlar Bakanlığa bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden randevu alabiliyor.
İl genelinde 2021 yılında toplam MHRS için 4 milyon 691 bin 622 kapasite açıldığını açıklayan İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, açılan randevuların yüzde 75.5’inin dolduğunu ve alınan randevuların da yüzde 83.6’sının gerçekleştiğini söyledi.
Pandemi dolayısıyla hastaların MHRS üzerinden randevu alarak hastaneye gelmesinin önemine dikkat çeken Dr.Yavuzyılmaz, “2021 yılında bakanlığımıza bağlı hastanelerimizde acil servis hariç ayaktan 5 milyon 886 bin 950 muayene gerçekleşti. Bu muayenelerin 3 milyon 495 bin 430 MHRS üzerinden randevu alan hastalar oluşturdu. Verilerden de anlaşılacağı üzere vatandaşlarımızın yüzde 1820’si MHRS üzerinden randevu aldığı halde, randevusunu iptal ettirmemiş ve muayeneye de gelmemiş. Bu durumda da MHRS randevuları dolu olduğundan, diğer hastaların hakkına girilebiliyor” diye açıkladı.
MHRS randevularının sisteme göre on beş günlük olarak planlandığını vurgulayan Dr.Yavuzyılmaz, “Her yeni gün sonrası sisteme iki gün daha ilave edilerek randevular açılıyor. Ayrıca alınıp da iptal edilen randevulara yenide anlık muayene randevusu veriliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum eğer randevularına gelemeyeceklerse MHRS randevularını iptal etsinler. Siz randevunuza gelmeyeceksiniz sizin gelmediğiniz randevuyu da kimseye veremeyeceğiz. Çünkü randevunuz iptal etmemişsiniz. Bu da çok hassas bir konu. Gerçekten muayene ihtiyacı olanların randevu almasına engellemiş oluyorsunuz. Randevu kapasitemizin dörtte biri randevuya sadakat ile sonuçlanmıyor. Şunu söyleyebilirim ki hastanelerimizde sağlık çalışanlarımız olağanüstü bir gayretle görevlerini yapıyorlar. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü sağlık çalışanları olarak her zaman büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Hizmetlerin hızlı bir şekilde yürütülmesi için özellikle MHRS randevuları konusunda hastalarımızın daha duyarlı davranmaları ve mümkün mertebe bu konuda sorumluluk bilinci ile hareket etmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Alınan randevu saatine de riayet edilmesi gerektiğini belirten Dr.Yavuzyılmaz sözlerine şöyle devam etti:
Örneğin hastamıza randevu saati 10.00 olarak veriliyor ancak hasta saat 08.00 de hastaneye gelirse randevu saati gelinceye kadar poliklinikte yaklaşık iki saat boyunca randevusunu beklemek zorunda kalıyor. Bu şekilde de hastanelerdeki yoğunluk artıyor. Randevu saatinden on dakika önce hastaneye gelmek yeterli. Bir diğer önemli hususta pandemi sürecinde olduğumuzdan hastalarımız herhangi bir refakatçi gerekmiyorsa hastanelere yalnız gelmeliler. Böylece kendilerini ve yakınlarını başka hastalıklara karşı korumuş, hem de daha iyi hizmet alabilmeleri açısından uygun buluyoruz. Tüm ortamlarda olduğu gibi hastanelerimizde de maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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