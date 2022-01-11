Nilüfer’in Yerel Eşitlik Eylem Planı onaylandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilüfer’in Yerel Eşitlik Eylem Planı onaylandı

İHA

Nilüfer’in Yerel Eşitlik Eylem Planı onaylandı

Nilüfer Belediyesi Ocak Ayı Meclis toplantısı ikinci oturumunda Nilüfer’de kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik eğitim, istihdam, şiddet, katılım, kentsel hizmetler ve sağlık alanlarında eşitlikçi eylem politikalarını belirleyen Yerel Eşitlik Eylem Planı kabul edildi.
2021 yılı 8 Mart haftasında Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı protokolüne imza koyarak, 2 yıl içerisinde Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hazırlamayı taahhüt den Nilüfer Belediyesi, Eylem Planı’nı kısa sürede hazırlayarak Meclis’ten geçirdi.
Ocak ayı Meclis toplantısı ikinci oturumunda yapılan görüşmede Nilüfer Belediyesi’nin 20222024 döneminde kadınlara ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik eşitlikçi eylem politikalarını belirleyen Yerel Eşitlik Eylem Planı onaylandı.
Hayatın her alanında cinsiyet ve fırsat eşitliğini sağlayacak yerel eşitlik politikalarının oluşturulduğu, katılımcı bir yönetim ve hizmet politikasını hayata geçirmek üzere çalışma yapan Nilüfer Belediyesi, bu alandaki faaliyetlerini bundan böyle sistematik bir şekilde gerçekleştirecek. “Hayatı ve Kenti Eşitliyoruz” sloganıyla 2010 yılında kurulan Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan 20222024 Yılı Yerel Eşitlik Eylem Planı, eğitim, sağlık, istihdam, kentsel hizmetler, katılım ve şiddet başlıkları altındaki faaliyetleri içeriyor.
Buna göre; kadınların ve kız çocuklarının eğitime katılımının arttırılması için Kadın ve Çocuk Akademileri’nin sayısını artıracak olan Nilüfer Belediyesi, geleneksel cinsiyet rollerini dönüştürmeye yönelik eğitim programları yapacak, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kodlama ve beceri atölyeleri ile dijital okuryazarlık eğitimleri düzenleyecek. Belediye personeline toplumsal cinsiyet eğitimleri verecek olan Nilüfer Belediyesi ayrıca, mahalle kadın derneklerine, Mahalle Komitelerine ve muhtarlara toplumsal farkındalık odaklı eğitimler düzenleyecek.
Öte yandan kadınların sosyoekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla mesleki kurs ve atölyeler, girişimcilik ve eticaret eğitimleri organize edilecek. Kadınlara yönelik iş, meslek edinme alanlarında danışmanlık hizmetleri verilecek. Nilüfer Belediyesi’nin istihdam politikası cinsiyet eşitliği odağında uygulanacak. Kadınların işgücüne katılımında ortaya çıkacak engellerin ortadan kaldırılması için çocuk bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak.
Kent merkezi ve kırsalda kadın sağlığına yönelik eğitim çalışmaları yapacak olan Nilüfer Belediyesi, kadınların, çocukların ve engellilerin kentsel hizmetlerden eşit fayda sağlaması için de bir takım düzenlemeler yapacak. Nilüfer’de ikamet eden ekonomik desteğe ihtiyacı olan kadınlara yönelik sosyal destek çalışmaları yapılacak.
Yerel yönetimlerin işleyişi ve karar alma mekanizmalarına bütün dezavantajlı grupların eşit katılımının sağlanmasını öngören Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında, cinsel yönelime dayalı şiddetin önlenmesi için de çalışmalar yapılacak. Mevcut Kadın Dayanışma Merkezi’nin ve Toplumsal Eşitlik Merkezi’nin kapasitesinin ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak olan Nilüfer Belediyesi, şiddete maruz kalan kadınların hukuki hakları konusunda destek alabilmeleri ve güvenli yaşama geçebilmeleri için de adımlar atacak. Bu amaçla Kadın sığınma evi açmayı da hedefleri arasına koyan Nilüfer Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda çok yönlü farkındalık çalışmaları yürütecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mudanya Belediyesi’nden sofralara zeytinyağı desteği
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi’nden sofralara zeytinyağı desteği
Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan, MHRS randevuları için duyarlılık çağrısı
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan, MHRS ...
Bursa Emniyet Müdürü şehit aileleriyle birlikte "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi
YEREL HABERLER Bursa Emniyet Müdürü şehit aileleriyle birlikte ...
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe ‘Junioshow’ heyecanı
YEREL HABERLER Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe ‘Junioshow’ ...
(Özel) Bursa'da dehşet anları kamerada...Kimse ne olduğunu anlayamadı Yolun karşısına geçmek isteyen adam otomobil çarpması sonucu taklalar atarak yere çakıldı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da dehşet anları kamerada...Kimse ne ...
(Özel) Türkiye'de en çok bu bölgede bulunuyor.. Tam 40 tanesini keşfetti Şelale avcısı öğretmen, 10 yıl boyunca dağları, tepeleri, ormanları dolaştı. İlçesindeki 40 şelaleyi keşfetti
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye'de en çok bu bölgede bulunuyor.. ...
Erhan Erentürk 16 maçta 26 gol yedi
YEREL HABERLER Erhan Erentürk 16 maçta 26 gol yedi
Bursa'da yangın faciası: 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti İznik ilçesinde elektrikli battaniyenin sebep olduğu yangına uykuda yakalanan yaşlı adam kurtarılamadı
YEREL HABERLER Bursa'da yangın faciası: 85 yaşındaki adam hayatını ...
Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti (2)
YEREL HABERLER Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların ...
Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların lastiklerini kesti (2)
YEREL HABERLER Sevgilisiyle tartıştı, park halindeki araçların ...
13 aracın lastiklerini kesen şahıs psikiyatriye sevk edildi
YEREL HABERLER 13 aracın lastiklerini kesen şahıs psikiyatriye sevk ...
Dedesiyle cadeden geçerken otomobilin çarptığı Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada  
YEREL HABERLER Dedesiyle cadeden geçerken otomobilin çarptığı ...
Dedesiyle cadeden geçerken otomobilin çarptığı Ömer'in hayatını kaybettiği kaza kamerada  
YEREL HABERLER Dedesiyle cadeden geçerken otomobilin çarptığı ...
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Kahreden anlar kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Kahreden ...
Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da suç örgütüne yapılan şafak baskınında ...
Bursa'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)
Mudanya esnafı sandık başına gitti
YEREL HABERLER Mudanya esnafı sandık başına gitti
Husumetlisini bacaklarından bıçakladı
YEREL HABERLER Husumetlisini bacaklarından bıçakladı
8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen Çiğdem'in sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER 8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen ...
8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen Çiğdem'in sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER 8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen ...
8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen Çiğdem'in sağlık durumu iyi
YEREL HABERLER 8'inci kattan 3'üncü kattaki balkon çatısına düşen ...
İnegöl Kent Müzesi 13 yaşında
YEREL HABERLER İnegöl Kent Müzesi 13 yaşında
Bursa için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Bursa için fırtına uyarısı
AK teşkilatlar yeni üyelerle gücüne güç katıyor
YEREL HABERLER AK teşkilatlar yeni üyelerle gücüne güç katıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.