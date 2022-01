Umuteli Market kartları yenilendi

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün düzenli olarak yardım alan aileler için hazırladığı market kartları güncellendi. Eski kartı bulunan ihtiyaç sahiplerinin Müdürlüğe başvurarak kartını yenilemesi gerektiği duyuruldu. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerin alışveriş yaptığı market sayısı da yeni yılda 12’den 25’e yükseltildi.

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam ediyor. Sosyal yardımlarda hızlı, pratik ve aileleri rencide etmeden yardımların gerçekleştirildiği alışveriş kartı sisteminde düzenli olarak her ay yardım alan ailelerin kart güncellemesi Ocak ayı itibarı ile yapıldı. Kart güncellemeleri ile ilgili olarak vatandaşın Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçmesi gerektiği duyuruldu.

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde açık rıza beyanına dayanan yardım başvurularında vatandaş herhangi bir dosya dolaşımına gerek kalmaksızın başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Yapılan sistem sorgusunun ardından hiç geliri olmayan, çalışabilme potansiyeli bulunmayan veya ileri düzeyde hastalık durumundan dolayı ihtiyaç durumu olan vatandaşlara sosyal yardım destek kartı veriliyor. Şu anda 540 aile, bu düzenli gıda yardımlarından faydalanıyor. Alışveriş kartları ile her ay ihtiyaç sahibi aileler ilgili marketlerden gıda alışverişlerini yapabiliyor.

Yeni yılda 25 marketten hizmet sunulacak

2022 yılı için gerçekleşen ihale ile Sosyal Destek Kartları Metropol Kurumsal Hizmetler A.Ş. tarafından hizmet sağlanarak vatandaşa ulaştırılmaya başladı. Vatandaşların kolay ve zahmetsiz alışveriş yapabilmesi için alışveriş market noktalarının sayıları da arttırıldı. 12 olan market sayısı 25’e yükseldi. Yeni düzenleme ile Alanyurt, Yeniceköy, Akhisar mahallelerinde de market kartları aktif hale getirildi. Özellikle nüfusun fazla bulunduğu mahallelerde iyileştirmeler yapıldı. Mesela Alanyurt Mahallesi’nde daha önce bir market varken, bu sayı 6’ya çıkarıldı.

Alışverişini yapamayacak durumda olan yaşlı ve engelli olan ailelerin alışverişleri de Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılarak adreslerine teslim ediliyor.

Daha evvel sınırlı sayıda ürün bulunan market sisteminin ardından vatandaş yeni uygulama ile daha fazla ürüne ulaşabilirken, hiç geliri olmayan, çalışma güç ve potansiyeli bulunmayan aileler her ay yardım alıyor. Aynı zamanda geçici hastalık ve işsizlik gibi nedenlerle sıkıntıda olan ailelere de süreli yardımlar yapılıyor. Dosyalar her yıl rutin aralıklarla güncelleniyor. Durumlarında iyileşme olan, maaş bağlanan veya çalışma durumları olan ailelerin yardımları sistemden düşürülerek yıllık yardımlarda, uygun kriterlerle ramazan ve ısınma desteği alma durumuna göre yeniden güncelleniyor. Evde bakım, ev temizliği, ısınma, ramazan ayı gıda, geçici gıda destekleri, muhtaç asker aile, medikal ürünler, evde bakım, sıcak yemek gibi hizmetler de Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor.

