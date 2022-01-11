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Bursa'da görev şehidi 4 itfaiyeci gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Bursa'da görev şehidi 4 itfaiyeci gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da kaza ihbarına giderken geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden 4 itfaiye eri için Bursa Büyükşehir Belediyesi bahçesinde binlerce kişinin katıldığı tören düzenlendi. Tören Bursa protokolü olmak başta olmak üzere, çevre illerde görevli çok sayıda meslektaşları katıldı. Törende hayatını kaybeden kahraman itfaiyecilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Bursa'da dün sabah saatlerinde, 112 acil çağrı merkezine gelen sıkışmalı kaza ihbarını değerlendiren ve olay yerine gitmek üzere 16 RK 960 plakalı araçla yola çıkan 4 kişilik itfaiye ekibi olay yerine 200 metre kala yolun kaygan olması sebebiyle aracın kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. İtfaiye aracını bekleyen sağlık ekipleri kazayı görünce takviye ekip istedi. İlk kazada araçta sıkışan kişilere müdahalelerini yapan ve hayatî tehlikesinin olmadığını belirleyen sağlık ekipleri, hemen itfaiye ekiplerinin yardımına koştu. Kazada itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye şoför Aydın Doğru, şoför Yunus Akşit hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. BursaOrhaneli yolu yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından itfaiye personellerinin cansız bedenleri Orhaneli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Binlerce vatandaşın katılımıyla tören düzenlendi
Kazada ölen itfaiyecilere Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler gasilhaneye oradan da tören yapılmak üzere Bursa Büyükşehir Belediye binasına getirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi binasının bahçesinde düzenlenen törende, Bursa protokolü başta olmak üzere, çevre illerden de çok sayıda itfaiye ekibi katıldı. Binlerce vatandaşında katıldığı törende 4 itfaiye erinin cenazesi yapılan dnuaların ardından toprağa verilecekleri Orhaneli ve Kestel ilçesine yolcu edildi.
İtfaiye erleri İsmail Kaya Orhaneli Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Orhaneli Mezarlığına, Yunus Akşit Orhaneli Karaoğlanlar Mahallesi'nde, Aydın Doğru Orhaneli Akçabük Mahallesi'nda, Sinan Amil ise Kestel Selahattin Yıldız Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kestel merkez mezarlığına defnedilecek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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